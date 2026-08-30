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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबॉलीवुड बैटल, कथक... ताशकंद में जोरदार स्वागत के मुरीद हुए पीएम मोदी

बॉलीवुड बैटल, कथक... ताशकंद में जोरदार स्वागत के मुरीद हुए पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अपनी चौथी आधिकारिक यात्रा पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे. भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अपनी चौथी आधिकारिक उज्बेकिस्तान यात्रा पर ताशकंद पहुंचे. भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार उत्साह और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इस दौरान पारंपरिक नृत्य और भारत-उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक परंपराओं के मेल से तैयार कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए.

भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय की ओर से विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कार्यक्रम की तस्वीरें और प्रस्तुतियों का उल्लेख करते हुए कलाकारों की सराहना की. उन्होंने बॉलीवुड बैटल ग्रुप की प्रस्तुति, कथक और अंदिजान पोल्का के मेल तथा भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित लाल बहादुर शास्त्री सेंटर के विद्यार्थियों की कथक प्रस्तुति का विशेष तौर पर जिक्र किया.

‘उड़े जब-जब जुल्फें तेरी’ पर हुई प्रस्तुति

पीएम मोदी ने कहा कि ताशकंद में भारतीय समुदाय की ओर से किया गया स्वागत भारत और उज्बेकिस्तान के सांस्कृतिक संबंधों का शानदार उत्सव रहा.

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बॉलीवुड बैटल ग्रुप ने सदाबहार गीत ‘उड़े जब-जब जुल्फें तेरी’ पर प्रस्तुति दी. इसके अलावा कथक को ऊर्जावान अंदिजान पोल्का के साथ मिलाकर एक विशेष प्रस्तुति पेश की गई. लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर के विद्यार्थियों ने भी कथक प्रस्तुत किया.

16 हजार से ज्यादा भारतीय छात्र बने दोस्ती की कड़ी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारतीय समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें साझा कीं. उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान में रहने वाला भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच दोस्ती की मजबूत कड़ी है. उनके मुताबिक, वहां पढ़ रहे 16 हजार से अधिक भारतीय छात्र भी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

व्यापार से रक्षा और ऊर्जा तक सहयोग पर होगी चर्चा

यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी. दोनों नेता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे. बैठक में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाएगी. दोनों नेता भविष्य के लिए द्विपक्षीय सहयोग का एजेंडा भी तय करेंगे.

उज्बेकिस्तान की यह पीएम मोदी की चौथी यात्रा

प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की यह चौथी यात्रा है. इससे पहले वह 2015 में उज्बेकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं. इसके बाद 2016 और 2022 में वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए उज्बेकिस्तान पहुंचे थे.

पिछले कुछ वर्षों में भारत और ताशकंद के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग लगातार बढ़ा है. वर्ष 2018 में राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने भारत की राजकीय यात्रा की थी. इसके बाद 2019 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी हिस्सा लिया था.

ताशकंद के बाद बिश्केक जाएंगे पीएम मोदी

उज्बेकिस्तान दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक जाएंगे. वहां वह राष्ट्रपति सद्यर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

यह सम्मेलन SCO की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित हो रहा है. प्रधानमंत्री की मध्य एशिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी विशेष ध्यान रहेगा.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 06:52 AM (IST)
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