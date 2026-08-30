यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई. इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और शहरों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक ले जा रहे हैं और इसके तहत ठोस लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेंगे. वहीं, राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार 'ओली दाराजाली दुस्तलिक' प्रदान किया.

आर्थिक सहयोग के लिए परियोजनाओं और समयसीमा पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव की वह किताब देखी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं की पहचान की गई है और आगे की कार्ययोजना के लिए समयसीमा भी तय की गई है. मोदी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि दोनों देश मिलकर इन परियोजनाओं पर जल्द प्रगति करेंगे. प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछली रात डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच सार्थक बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन मामलों पर दोनों देशों की टीमें भी एकमत हैं.

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विदेश मंत्री स्तर पर बनेगा समन्वय परिषद

दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी पहलुओं को दिशा देने के लिए विदेश मंत्री स्तर पर एक समन्वय परिषद (Coordination Council) गठित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा संयुक्त आयोग (Joint Commission) को सचिव स्तर से बढ़ाकर मंत्री स्तर पर ले जाने पर भी सहमति बनी है. भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त रूप से एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे. इसमें दोनों देशों के कारोबारी और बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे. इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और कारोबारी सहयोग को और गति देना होगा.

यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति पर समझौते की तैयारी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूरेनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था बनाएंगे. इसके साथ ही भारत और उज्बेकिस्तान के बीच तीन सिस्टर-सिटी और सिस्टर-स्टेट व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं. मोदी ने कहा कि इन व्यवस्थाओं की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए.