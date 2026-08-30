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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात

यूरेनियम, AI और GIFT सिटी... PM मोदी ने बताया उज्बेकिस्तान से किस पर हुई बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में हुई बातचीत में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति बनी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 02:47 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई. इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और शहरों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक ले जा रहे हैं और इसके तहत ठोस लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेंगे. वहीं, राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार 'ओली दाराजाली दुस्तलिक' प्रदान किया.

आर्थिक सहयोग के लिए परियोजनाओं और समयसीमा पर जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव की वह किताब देखी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं की पहचान की गई है और आगे की कार्ययोजना के लिए समयसीमा भी तय की गई है. मोदी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें भरोसा है कि दोनों देश मिलकर इन परियोजनाओं पर जल्द प्रगति करेंगे. प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछली रात डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच सार्थक बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन मामलों पर दोनों देशों की टीमें भी एकमत हैं.

यह भी पढ़िएः 'विविधता प्राकृतिक है और एकता सत्य', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

विदेश मंत्री स्तर पर बनेगा समन्वय परिषद

दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी पहलुओं को दिशा देने के लिए विदेश मंत्री स्तर पर एक समन्वय परिषद (Coordination Council) गठित करने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा संयुक्त आयोग (Joint Commission) को सचिव स्तर से बढ़ाकर मंत्री स्तर पर ले जाने पर भी सहमति बनी है. भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त रूप से एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे. इसमें दोनों देशों के कारोबारी और बिजनेस लीडर्स शामिल होंगे. इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और कारोबारी सहयोग को और गति देना होगा.

यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति पर समझौते की तैयारी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूरेनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था बनाएंगे. इसके साथ ही भारत और उज्बेकिस्तान के बीच तीन सिस्टर-सिटी और सिस्टर-स्टेट व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं. मोदी ने कहा कि इन व्यवस्थाओं की क्षमता का पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 02:15 PM (IST)
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