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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखत्म होगा LPG-तेल संकट! इधर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, उधर PM मोदी ने UAE जाकर कर डाले दो बड़े समझौते

खत्म होगा LPG-तेल संकट! इधर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, उधर PM मोदी ने UAE जाकर कर डाले दो बड़े समझौते

PM Modi UAE visit: पश्चिमी एशिया संकट के बीच भारत के लिए राहतभरी खबर सामने आई है. भारत-यूएई के बीच बड़ी एनर्जी डील हुई है. दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 15 May 2026 02:47 PM (IST)
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यूएस-ईरान संघर्ष के चलते दुनिया भर में खड़े हुए ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए राहतभरी खबर सामने आई है. दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर समझौता हुआ है. माना जा रहा है कि इससे भारत को बड़ी राहत मिल सकती है. शुक्रवार (15 मई) को  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी पहुंचे. यहां एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. 

प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों ने एमओयू का आदान-प्रदान किया, जिसमें रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर भी समझौता हुआ है.

क्या बोले पीएम मोदी?

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है. पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानी आई, आपने उन पीड़ित परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं.

यूएई पर हमलों की पीएम मोदी ने निंदा

मध्य-पूर्व में मौजूदा हालातों पर पीएम मोदी ने कहा कि यूएई पर हुए हमलों की हम घोर निंदा करते हैं. यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है. राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं.

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उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है. भारत ने मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी है. होर्मुज स्ट्रेट को मुक्त, खुला और सुरक्षित रखना हमारी बड़ी प्राथमिकता है. इस मामले में, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है. भारत हर स्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा. भारत जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार है.

एक्स पर किया पोस्ट

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मैं अपने भाई, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के उनके विशेष भाव के लिए धन्यवाद करता हूं. मैं ऊर्जा, निवेश, आपूर्ति शृंखला और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत-यूएई संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'

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Published at : 15 May 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
UAE PM Modi LPG  US Iran War
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