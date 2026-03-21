मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात?

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात?

मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात?

US-Iran War: मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को कॉल किया और ईद-नौरोज की शुभकामनाएं दीं. दोनों के बीच कई और मुद्दों पर भी बात हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 21 Mar 2026 04:46 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से बात की और ईद-उल-रोज़ की शुभकामनाएं दीं. पीएम ने कहा, हमने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए. पीएम मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं.

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए. व्यापार के रास्ते खुले और सुरक्षित रहना जरूरी है जिससे दुनिया भर में सामान पहुंचने में कोई बाधा न आए. साथ ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ईरान सरकार का शुक्रिया अदा किया. ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत की जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है.

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से बात की और ईद-नौरोज की शुभकामनाएं दीं. हमने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए. क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं. नौकायन की स्वतंत्रता की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि जहाजरानी मार्ग खुले और सुरक्षित रहें. ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की सराहना की.'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नवरोज के मौके पर लोगों को बधाई दी और समृद्धि-खुशी से भरे वर्ष की कामना की. पीएम ने कहा, 'नवरोज के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं. समृद्धि और खुशी से भरे वर्ष की कामना करता हूं. सभी स्वस्थ रहें और सबकी आकांक्षाएं पूरी हों. नवरोज मुबारक.’’फारसी में नवरोज का अर्थ 'नया दिन' होता है और यह वसंत के पहले दिन मनाया जाता है जो पारसियों और ईरानी मूल के अन्य लोगों के नये साल की शुरुआत का प्रतीक है.

 

Published at : 21 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Pm Modi Breaking News Abp News NARENDRA MODI Masoud Pezeshkian Middle East Crisis IRAN Us Iran War
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