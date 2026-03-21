मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को लगाया फोन, जानें क्या हुई बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से बात की और ईद-उल-रोज़ की शुभकामनाएं दीं. पीएम ने कहा, हमने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए. पीएम मोदी ने क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं.

पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए. व्यापार के रास्ते खुले और सुरक्षित रहना जरूरी है जिससे दुनिया भर में सामान पहुंचने में कोई बाधा न आए. साथ ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ईरान सरकार का शुक्रिया अदा किया. ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत की जानकारी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है.

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेश्कियन से बात की और ईद-नौरोज की शुभकामनाएं दीं. हमने आशा व्यक्त की कि यह त्योहारी मौसम पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए. क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों की निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं. नौकायन की स्वतंत्रता की रक्षा और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया कि जहाजरानी मार्ग खुले और सुरक्षित रहें. ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान के निरंतर समर्थन की सराहना की.'

Spoke with President Dr. Masoud Pezeshkian and conveyed Eid and Nowruz greetings. We expressed hope that this festive season brings peace, stability and prosperity to West Asia.



Condemned attacks on critical infrastructure in the region, which threaten regional stability and… — Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को नवरोज के मौके पर लोगों को बधाई दी और समृद्धि-खुशी से भरे वर्ष की कामना की. पीएम ने कहा, 'नवरोज के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं. समृद्धि और खुशी से भरे वर्ष की कामना करता हूं. सभी स्वस्थ रहें और सबकी आकांक्षाएं पूरी हों. नवरोज मुबारक.’’फारसी में नवरोज का अर्थ 'नया दिन' होता है और यह वसंत के पहले दिन मनाया जाता है जो पारसियों और ईरानी मूल के अन्य लोगों के नये साल की शुरुआत का प्रतीक है.