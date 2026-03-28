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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ऊर्जा ठिकानों पर हमले बर्दाश्त नहीं', PM मोदी ने सऊदी प्रिंस से की बात, होर्मुज पर क्या हुई चर्चा?

'ऊर्जा ठिकानों पर हमले बर्दाश्त नहीं', PM मोदी ने सऊदी प्रिंस से की बात, होर्मुज पर क्या हुई चर्चा?

पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 Mar 2026 07:17 PM (IST)
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पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की. दोनों के बीच मिडिल ईस्ट के वर्तमान हालातों पर गंभीर चर्चा से हुई. प्रधानमंत्री ने ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी.

पश्चिमी एशिया संघर्ष के बीच बातचीत

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग के चलते पश्चिमी एशिया में बढ़े तनाव और वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई इस बातचीत को अहम माना जा रहा है. दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में जहाजों की निर्बाध आवाजाही बनी रहनी चाहिए. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को बनाए रखने के लिए शिपिंग लाइन को सुरक्षित और खुला रखना जरूरी है.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया, 'मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की. मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की.' प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए दिए जा रहे  समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया.

पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट

पीएम मोदी ने बताया, 'मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की. मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा और नागरिक ढांचों पर हमलों की भारत की निंदा को दोहराया. हम नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और शिपिंग लाइन को खुला और सुरक्षित रखने की जरूरतों पर सहमत हुए. मैंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया.'

 

 

Published at : 28 Mar 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Saudi Arab Mohammed Bin Salman PM Modi Breaking News Abp News West Asia Conflict Us Iran War
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