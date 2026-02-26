'आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं, हम कंधे से कंधा मिलाकर...', PM मोदी का इजरायल की धरती से पाकिस्तान को संदेश

इजरायल दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उसके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. इजरायल की धरती से दिए इस बयान को पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है.



‘आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता’

पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है. उन्होंने दोहराया कि भारत और इजरायल मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे हित जुड़े हैं, इसलिए भारत शुरू से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है.