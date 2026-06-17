हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी ने ट्रंप से हाथ तो मिलाया, लेकिन गले नहीं... G7 समिट में पहले दिन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात डिकोड

PM मोदी ने ट्रंप से हाथ तो मिलाया, लेकिन गले नहीं... G7 समिट में पहले दिन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात डिकोड

समिट में फ्रांस ने मोदी को ट्रंप के बराबर में जगह दी, जबकि भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है. ये जगह कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हुआ करती थी- जब G7 समिट, G-8 हुआ करता था.

Reported By : नीरज राजपूत |  Edited By: ऋषि कांत |  Updated at : 17 Jun 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान छोटी मुलाकात की थी. करीब डेढ़ साल में यह दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने मुलाकात थी. मोदी और ट्रंप गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए दिखे और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बातचीत भी की. इस दौरान दोनों नेता एक-दूसरे से असहज दिखाई दिए. ट्रंप और मोदी की मुलाकात का डिकोड पढ़िए- 

1- फोटोशूट के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप, दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश की. ऑपरेशन सिंदूर के बाद वाली तल्खी दिखाई दे रही थी. वैसे दोनों ये चाहते थे कि पहल कौन करे हाथ आगे बढ़ाने की. 

2- G7 समिट के सभी नेता तब हैरान रह गए जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ट्रंप को बाइपास करते हुए मोदी से मुलाकात की और दोनों गले मिले. 

3- पीएम मोदी ने आखिरकार ट्रंप से हाथ मिलाने की पहल की, जब फोटोशूट के बाद हॉल में गए. मोदी ने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया क्योंकि मोदी की सीट, ट्रंप के बिल्कुल बराबर में थी और ट्रंप ने पहले अपनी सीट ले ली थी. मोदी पीछे से आए, लेकिन गले नही मिले.

ये भी पढ़ें- फ्रांस में PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले भारत को झटका, अमेरिका ने कर दिया बड़ा खेल!

4- पीएम मोदी और ट्रंप ने समिट की औपचारिक शुरुआत से पहले कुछ मिनट बात की. क्या बात की वो बेहद प्राइवेट थी. सिवाय इंटरप्रेटर के कोई नहीं जानता. 

5- मुलाकात के बाद जानकारी मिली कि पीएम मोदी ने ओमान की खाड़ी में जहाज पर हमला और नाविकों की मौत का मामला उठाया. 

6- समिट में फ्रांस ने मोदी को ट्रंप के बराबर में जगह दी, जबकि भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है. ये जगह कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हुआ करती थी- जब G7 समिट, G-8 हुआ करता था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद G7 ने 2014 में रूस को इस एलीट ग्रुप से बाहर कर दिया था. ऐसे में दुनिया ने कयास लगाना शुरु कर दिया है कि क्या भारत को इस ग्रुप में स्थायी जगह देकर फिर से G8 नाम बदल दिया जाएगा. अमेरिकी राष्ट्रपति के पास वाली एक जगह, होस्ट देश के राष्ट्राध्यक्ष की होती है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के बाद वाले ताकतवर देश के राष्ट्राध्यक्ष की होती है.

ट्रंप की नीतियों पर पीएम मोदी का तंज

इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जो कहा था कि 'आज की दुनिया में सबसे अहम रणनीतिक संपत्ति न तो खनिज हैं, न तकनीक और न ही बाजार, बल्कि आपसी भरोसा है.' ये भी ट्रंप और अमेरिका की नीतियों को लेकर कटाक्ष था. 

ये भी पढ़ें- ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
PM मोदी NARENDRA MODI DONALD Trump
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PM मोदी ने ट्रंप से हाथ तो मिलाया, लेकिन गले नहीं... G7 समिट में पहले दिन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात डिकोड
PM मोदी ने ट्रंप से हाथ तो मिलाया, लेकिन गले नहीं... G7 समिट में पहले दिन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात डिकोड
विश्व
फ्रांस में PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से पहले भारत को झटका, अमेरिका ने कर दिया बड़ा खेल!
PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग से पहले भारत को झटका, अमेरिका ने कर दिया बड़ा खेल!
विश्व
'पैसे दो, सुरक्षा लो', होर्मुज पर फ्री-फ्री चिल्लाते रहे ट्रंप, ईरान को शॉक देने के लिए अमेरिका ला रहा VIP पास!
'पैसे दो, सुरक्षा लो', होर्मुज पर फ्री-फ्री चिल्लाते रहे ट्रंप, ईरान को शॉक देने के लिए अमेरिका ला रहा VIP पास!
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या यूपी में सच में समय से पहले होंगे विधानसभा चुनाव? अखिलेश यादव के दावों पर केशव मौर्य का जवाब
क्या यूपी में सच में समय से पहले होंगे विधानसभा चुनाव? अखिलेश यादव के दावों पर केशव मौर्य का जवाब
विश्व
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
G7 समिट से आई भारत के लिए गुड न्यूज, कनाडा के साथ होगा FTA, पीएम मोदी-कार्नी की मीटिंग में बनी बात
स्पोर्ट्स
ARG vs ALG Highlights: गोल, गोल, गोल... मेसी की शानदार हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा
ARG vs ALG Highlights: गोल, गोल, गोल... मेसी की शानदार हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
Parenting
Child Prefers To Be Alone: क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
एग्रीकल्चर
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
ABP NEWS
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
ABP NEWS
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
Embed widget