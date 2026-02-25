इजरायल में PM मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने लगाया गले, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइजरायल में PM मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने लगाया गले, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट पर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 25 Feb 2026 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने उनका भव्य स्वागत किया. नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने 'दोस्त मोदी' से गले मिले. पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया. 9 साल बाद उनकी दूसरी इजरायल यात्रा है. इजरायली पीएम के भव्य स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से किए गए स्वागत से सम्मानित महसूस कर रहा हूं. मुझे उम्मीद है कि द्विपक्षीय चर्चाओं और भारत और इजरायल की दोस्ती को मजबूत करने के लिए बेहतर रिजल्ट निकलेंगे.

पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'इजराइल पहुंच गया... प्रधानमंत्री नेतन्याहू और श्रीमती नेतन्याहू द्वारा हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत किए जाने से मैं अत्यंत सम्मानित महसूस कर रहा हूं/ मैं द्विपक्षीय चर्चाओं और भारत-इजराइल मित्रता को मजबूत करने वाले सार्थक परिणामों की आशा करता हूं.'

पीएम मोदी के पोस्ट पर नेतन्याहू ने दी प्रतिक्रिया

पीएम मोदी के पोस्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी, इजरायल में आपका स्वागत करना बड़े सम्मान की बात है. आपका स्वागत है..."

प्रधानमंत्री बुधवार (25 फरवरी) सुबह इजरायल के लिए रवाना हुए और करीब 4.30 बजे तेल अवीव पहुंचे. जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया.

9 साल बाद इजरायल की दूसरी यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल बाद दूसरी इजरायल यात्रा है. इससे पहले वह जुलाई 2017 में इजरायल गए थे. 26 फरवरी को डेलीगेशन की मीटिंग होनी है. इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी इज़राइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से भी मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी के इजरायल के दौरे की टाइमिंग भी बेहद अहम है, उनका दौरान तब हो रहा है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है. जबकि गाजा में भी युद्ध थमने के बाद भी छिटपुट झड़पें जारी हैं.

 

Published at : 25 Feb 2026 05:08 PM (IST)
Breaking News Abp News Modi Israel Visit PM Narendra Modi Israel Visit
इजरायल में PM मोदी का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर नेतन्याहू ने लगाया गले, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला
Advertisement

