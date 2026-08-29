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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा

PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा

पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आपसी जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Aug 2026 07:12 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (29 अगस्त, 2026) को अपने दो दिवसीय राजकीय दौरे के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच गए हैं. पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जारी है. दरअसल, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हाई लेवल की बातचीत होगी.

इसके अलावा, भारत और उज्बेकिस्तान के नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आपसी जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे के काम का एजेंडा तय करेंगे. 

 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 29 Aug 2026 06:53 PM (IST)
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