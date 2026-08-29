PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आपसी जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (29 अगस्त, 2026) को अपने दो दिवसीय राजकीय दौरे के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच गए हैं. पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जारी है. दरअसल, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हाई लेवल की बातचीत होगी.
इसके अलावा, भारत और उज्बेकिस्तान के नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आपसी जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और आगे के काम का एजेंडा तय करेंगे.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi reaches Tashkent, Uzbekistan.— ANI (@ANI) August 29, 2026
During the visit, the Prime Minister will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between the two countries. The two leaders will review… pic.twitter.com/7itczpdbn6