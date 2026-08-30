PM मोदी ने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि, 'ऐसे महान राजनेता जो...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा कि हम उन्हें एक ऐसे महान नेता के रूप में याद करते हैं, जिनका देश के लिए अटूट समर्पण आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देता है.

उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय राजकीय दौरे के दूसरे दिन रविवार (30 अगस्त, 2026) को पीएम नरेंद्र मोदी सेंट्रल ताशकंद के शास्त्री स्ट्रीट के ग्रीन पार्क एरिया में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री के स्मारक स्थल पर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पूर्व पीएम की प्रतिमा के आगे पुष्पांजलि अर्पित की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक तस्वीर भी शेयर की.

बता दें कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री की स्मृति और शांति की विरासत का सम्मान करने के लिए ताशकंद की स्थानीय सरकार की तरफ से सेंट्रल ताशकंद के एक सड़क का नाम शास्त्री स्ट्रीट रखा गया था और उनकी कांस्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी.

शास्त्री जी का नारा आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है- MEA

विदेश मंत्रालय ने कहा, ‘पीएम मोदी ने शास्त्री स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादूर शास्त्री की विरासत को नमन किया. उनका जीवन सादगी, साहस और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक था. उनका कालजयी नारा जय जवान, जय किसान आज भी देश की कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है.’