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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वउज्बेकिस्तान में ग्रैंड वेलकम से PM मोदी गदगद, बोले- 'यह दिखाता है...'

उज्बेकिस्तान में ग्रैंड वेलकम से PM मोदी गदगद, बोले- 'यह दिखाता है...'

पीएम मोदी के ताशकंद पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए खुद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिन्होंने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Aug 2026 08:44 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (29 अगस्त, 2026) को अपने दो दिवसीय राजकीय दौरे पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी के ताशकंद पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए खुद उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिन्होंने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका ग्रैंड वेलकम किया. राष्ट्रपति मिर्जियोयेव की ओर से किए गए इस ग्रैंड वेलकम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से गदगद हो गए.

उन्होंने इस गर्मजोशी से स्वागत के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के प्रति आभार जताया. पीएम मोदी ने कहा कि यह उज्बेकिस्तान की मेरी चौथी यात्रा है और यह भारत और उज्बेकिस्तान के गहरे और तेज गति से बढ़ रहे द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है.   

ताशकंद यात्रा पर भारत-उज्बेकिस्तान के संबंधों को मजबूत करेंगे PM मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताशकंद के अपने दो दिवसीय राजकीय दौरे के दौरान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे. इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति मिर्जियोयेव दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में विस्तृत रूप से उच्च स्तरीय बातचीत करेंगे.

इसके अलावा, दोनों देशों के नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आपसी जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य में किए जाने वाले कामों और सहयोगों को लेकर एजेंडा तय करेंगे.  

शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र भी जाएंगे पीएम मोदी

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ताशकंद में स्थित शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज स्थित महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे. पीएम मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के बीच के मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों के प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सभ्यतागत और जनस्तरीय संबंध लंबे वक्त से चले आ रहे हैं.

अपनी दो दिवसीय ताशकंद यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान मध्य एशिया के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के साथ ट्रेड, इंवेस्टमेंट, डिजिटल कनेक्शन, डिफेंस और एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी. 

यह भी पढ़ेंः Video: PM मोदी को उज्बेक युवाओं ने हिंदी में भेजा मैसेज, ‘हम बेसब्री से...’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 29 Aug 2026 08:04 PM (IST)
Tags :
Uzbekistan PM Modi INDIA Shavkat Mirziyoyev
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