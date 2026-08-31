किर्गिस्तान में PM मोदी-पुतिन की मुलाकात के मायने और अहमियत क्या?

31 अगस्त 2026 को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एक ऐसी तस्वीर बनी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर, एक ही कमरे में. ये कोई आम मुलाकात नहीं है. ये वो मुलाकात है, जो आने वाले हफ्तों में भारत-रूस संबंधों की दिशा तय करने वाली है. रूसी एजेंसी IFX के मुताबिक, PM मोदी ने पुतिन से कहा कि यूक्रेन में शत्रुता खत्म होनी चाहिए. आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं और ये इतनी खास क्यों है...

मोदी-पुतिन मुलाकात का क्या रहा एजेंडा?

26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई ये बातचीत सिर्फ एक फोटो-ऑप नहीं है. ये उस दो-चरणीय कूटनीतिक प्रक्रिया का पहला कदम है, जिसका दूसरा चरण 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान पूरा होगा.

मोदी-पुतिन मुलाकात SCO शिखर सम्मेलन के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक थी. इस पर भारत के विदेश मंत्रालय और क्रेमलिन दोनों ने पुष्टि की. एजेंडा के बड़े मुद्दे:

बढ़ता व्यापार असंतुलन: भारत रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन रूस से भारतीय उत्पादों का आयात बहुत कम है.

भारत रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन रूस से भारतीय उत्पादों का आयात बहुत कम है. भुगतान की अड़चनें: अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं. रक्षा आपूर्ति: रूस से रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी और अमेरिकी दबाव.

रूस से रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी और अमेरिकी दबाव. क्षेत्रीय सुरक्षा: ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट और आतंकवाद.

ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट और आतंकवाद. भारतीय निर्यात को बढ़ावा: भारत चाहता है कि रूस भारत से ज्यादा सामान खरीदे.

PM मोदी और पुतिन की क्यों है ये मुलाकात खास?

यह मुलाकात 3 बड़ी वजहों से खास है...

1. समय और परिस्थिति: जब दुनिया बदल रही है

ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया का भू-राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल रहा है.

ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं. इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर-बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है.

2. दो चरणों वाली कूटनीति: बिश्केक से दिल्ली तक

ये मुलाकात अकेली नहीं है. ये एक दो-चरणीय कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है:

चरण 1 (31 अगस्त, बिश्केक): SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी-पुतिन मुलाकात

SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी-पुतिन मुलाकात चरण 2 (12-13 सितंबर, नई दिल्ली): BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन की भारत यात्रा

यानी, बिश्केक में जो बीज बोए गए, वो दिल्ली में फल देंगे. क्रेमलिन ने खुद पुष्टि की कि पुतिन की बिश्केक में 9 द्विपक्षीय बैठकें थीं. PM मोदी के साथ बातचीत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी.

3. ऐसे समय में जब भारत पर है अमेरिकी दबाव

ये मुलाकात अमेरिकी दबाव के बीच हुई है. अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीद और रूसी रक्षा उपकरणों के मामले में चेतावनी दी है. लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी' (रणनीतिक स्वायत्तता) उसकी विदेश नीति की रीढ़ है. वह अमेरिका के साथ संबंधों को भी नहीं छोड़ना चाहता और रूस के साथ पुरानी दोस्ती को भी नहीं.

इस मुलाकात के बड़े मायने क्या हैं?

एक्सपर्ट्स PM मोदी और पुतिन की मुलाकात के 5 बड़े मायने निकालते हैं:

1. भारत की 'स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी' की पुष्टि

ये मुलाकात भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत को दिखाती है. किसी के साथ अंधा गठबंधन नहीं, बल्कि हर किसी के साथ रणनीतिक रिश्ते.

भारत अमेरिका के साथ QUAD का हिस्सा है, रूस के साथ पुरानी दोस्ती निभा रहा है और चीन के साथ सीमा विवाद के बावजूद बातचीत की मेज पर बैठ रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है, 'भारत के लिए, ये शिखर सम्मेलन तात्कालिक परिणामों से ज्यादा ऑप्टिक्स और स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग के बारे में है.'

2. रूस के लिए एक अहम सहयोगी

रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध हैं. उसे तेल बेचने के लिए, हथियार बेचने के लिए और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन पाने के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की सख्त जरूरत है. पुतिन ने खुद भारत-रूस संबंधों को 'दशकों पुरानी दोस्ताना और भरोसेमंद रिश्ते' बताया है. PM मोदी ने इसे 'बदलती दुनिया में नॉर्थ स्टार' कहा है.

3. चीन के साथ त्रिकोण

इस मुलाकात की एक और खासियत मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों एक ही मंच पर थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी और शी के बीच भी मुलाकात होने की उम्मीद थी. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तस्वीर को 'नया भारत-चीन-रूस गठबंधन' समझना गलती होगी. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी भी जारी है. लेकिन बातचीत की मेज पर बैठना भी एक बड़ा संकेत है.

4. ईरान युद्ध पर असर

SCO की सदस्यता ले चुके ईरान की मौजूदगी ने इस शिखर सम्मेलन को और अहम बना दिया. अमेरिका-ईरान युद्ध के छह महीने पूरे हो चुके हैं. इस मंच पर सऊदी अरब और UAE भी मौजूद थे, दोनों ईरान के प्रतिद्वंद्वी हैं. यानी SCO का मंच ईरान युद्ध पर बातचीत के लिए एक अनोखा प्लेटफॉर्म बन गया.

भारत के लिए ये और भी अहम है, क्योंकि ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी (जैसे चाबहार बंदरगाह ) भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

5. नए वैश्विक व्यवस्था की तरफ

ये शिखर सम्मेलन 'बहुध्रुवीय दुनिया' की दिशा में एक कदम है. SCO को अक्सर 'पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर-बैलेंस' के तौर पर देखा जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SCO में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, क्रॉस-बॉर्डर भुगतान प्रणाली और पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क पर निर्भरता कम करने पर चर्चा हुई.

बिश्केक में क्या-क्या हुआ?

PM मोदी ने 29-30 अगस्त को उज्बेकिस्तान का दौरा किया, जहां दोनों देशों ने संबंधों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया. इसके बाद वो 30 अगस्त को बिश्केक पहुंचे. बिश्केक में उनका जोरदार स्वागत हुआ और भारतीय प्रवासियों ने 'वंदे मातरम्' के नारे लगाए.

SCO शिखर सम्मेलन में कौन-कौन था मौजूद?

26वें SCO शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के नेता मौजूद थे:

इसके अलावा, तुर्किये के राष्ट्रपति रेजेप तैय्यप एर्दोगान (हालांकि तुर्की सदस्य नहीं है), UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ASEAN के महासचिव भी मौजूद थे. कुल मिलाकर 17 देशों और 6 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.