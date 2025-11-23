प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (22 नवंबर 2025) को दुनिया के कई नेताओं के साथ अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत की और कहा कि उन्होंने वैश्विक तरक्की और खुशहाली के लिए साझा प्रतिबद्धता को दोहराया. मोदी ने दक्षिण अफ्रीका में जी 20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस से मुलाकात की.

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “जोहानिसबर्ग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मिलना बहुत अच्छा रहा. इस साल भारत-ब्रिटेन भागीदारी में नयी ऊर्जा आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे.” मोदी ने कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया द्विपक्षीय सहयोग को विविध क्षेत्रों में प्रगाढ़ करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर खुश हुए, जिनके साथ उनकी अलग-अलग मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई. मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत-फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत बने हुए हैं.

The second session at the G20 Summit in Johannesburg focussed on building a resilient world in the face of disasters, climate change and ensuring energy transitions that are just as well as robust food systems. India has been actively working on all these fronts, building a… pic.twitter.com/Iqvh81CxUj — Narendra Modi (@narendramodi) November 22, 2025

कोरियाई नेता ली जे-म्युंग से मुलाकात

प्रधानमंत्री की कोरियाई नेता ली जे-म्युंग से भी मुलाकात हुई. इस साल म्युंग से उनकी यह दूसरी मुलाकात थी. मोदी ने कहा कि यह बातचीत हमारी विशेष रणनीतिक भागीदारी में मज़बूत रफ़्तार का संकेत है. हमने अपने आर्थिक और निवेश जुड़ाव को और गहरा करने के लिए दृष्टिकोण साझा किए.” ब्राज़ील के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी ने कहा, “भारत और ब्राजील अपने लोगों के फ़ायदे के लिए कारोबार और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.” प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस के साथ उनकी बहुत सार्थक बातचीत हुई. सम्मेलन के मुख्य सत्र से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई दूसरे नेताओं से भी बातचीत की.

जी-20 नेताओं के साथ फोटो साझा किया

शिखर सम्मेलन में जी-20 नेताओं के साथ एक फोटो साझा करते हुए मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'हम एक साथ मिलकर वैश्विक प्रगति और समृद्धि के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं.’’ मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लौरेंको से भी मुलाकात की और कहा कि उन्हें इस साल की शुरुआत में दिल्ली में उनका स्वागत करने का सम्मान मिला. उन्होंने कहा, ‘‘भारत अंगोला के साथ दोस्ती को महत्व देता है और दोनों देश व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.’’प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा, ‘‘भारत-सिंगापुर साझेदारी विकास और स्थिरता का एक मुख्य आधार बनी हुई है.’’

वियतनामी समकक्ष से मुलाकात

मोदी ने अपने वियतनामी समकक्ष फाम मिन्ह चिन से मुलाकात की. उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘भारत और वियतनाम के बीच एक मजबूत, भविष्योन्मुखी मित्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है.’’ प्रधानमंत्री की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ हुई मुलाकात को शानदार करार दिया. उन्होंने कहा, ‘‘भारत के जर्मनी के साथ रिश्ते मजबूत हैं, खासकर व्यापार, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और अन्य क्षेत्रों में.’’ उन्होंने जोहानिसबर्ग में जी 20 सम्मेलन के दौरान विश्व व्यापार संगठन (WTO) के महानिदेशक डॉ. न्गोजी ओकोन्जो-इवेला से भी बातचीत की.

इथियोपिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात

मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा, ‘‘भारत और इथियोपिया की साझेदारी ऐतिहासिक है और विकास में सहयोग से यह मजबूत हुई है. हम प्रौद्योगिकी, कौशल और दूसरे क्षेत्र में रिश्तों को और मजबूत करते रहेंगे.’’प्रधानमंत्री ने सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो से भी मुलाकात की. मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस से भी मुलाकात की और कहा, ‘‘हमेशा की तरह, तुलसी भाई से मिलकर खुशी हुई. भारत हमेशा एक स्वस्थ विश्व बनाने में योगदान देगा.’’

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को

इससे पहले, जी-20 शिखर सम्मेलन स्थल पर पहुंचने पर मोदी ने कहा कि वह दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को गर्मजोशी से स्वागत करने और इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हैं. जी 20 नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक विकास मापदंडों पर गहन पुनर्विचार का आह्वान किया और मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए जी-20 पहल तथा एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल बनाने का प्रस्ताव किया.

ये भी पढ़ें: 'ये उनके लिए भी आसान नहीं होगा...', PAK एयरफोर्स के दिवंगत पायलट के भाई ने अपने ही देश को दिखाया आईना, तेजस क्रैश का मना रहे थे जश्न