इजरायल के साथ ये डील आसमान में बढ़ाएगी भारत की ताकत, भारतीय वायुसेना की बड़ी कमी होगी दूर

PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर हैं, इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं, इसमें वायु सेना के लिए एयर रिफ्यूलर विमानों की डील पर भी नजरें होंगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय इजरायल दौरे पर हैं. यूएस-ईरान तनाव जैसी मची वैश्विक उथल-पुथल के बीच पीएम मोदी की यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है. दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रोग्रेस की समीक्षा की जाएगी. इसमें सबसे खास रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निगाहें 6 मिड एयर रिफ्यूलर विमानों की डिफेंस डील पर भी हैं. भारतीय वायु सेना के लिहाज से यह बेहद अहम मानी जा रही है.
6 पुराने बोइंग-767 टैंकर विमान में होंगे परिवर्तित
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन एयरफोर्स के लिए भारत और इजरायल के बीच 6 मिड एयर रिफ्यूलर विमानों की डील की संभावना है. इस बड़े रक्षा सौदे में इजरायल भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के साथ साझेदारी करेगा. इसमें 6 पुराने बोइंग-767 यात्री विमानों को भारतीय वायु सेना के लिए सैन्य फ्यूल भरने वाले विमानों में परिवर्तित करेगा. इस सौदे की कीमत करीब 8 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है.
बता दें, भारतीय वायु सेना को लंबे समय से टैंकर जेट की कमी खल रही थी, इसे पूरा करने के लिए बैकअप के तौर पर लीज पर लिए गए विमानों पर निर्भर रहना पड़ता था. रिपोर्ट के मुताबिक, इस डील पर बातचीत जारी है, जिसके संभवता साल 2026 में पूरा होने के आसार हैं.
भारत के लिए अहम है ये डील
अगर दोनों देशों के बीच में यह डील फाइनल होती है तो भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होगी. मौजूदा समय में इंडियन एयर फोर्स 6 पुराने रूसी IL-78 टैंकर विमानों पर निर्भर है, बीते दो दशकों में नए टैंकर विमानों की खरीद नहीं हो पाई है.
पीएम मोदी इजरायल के लिए रवाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय इजरायल यात्रा पर आज (25 फरवरी) सुबह नई दिल्ली से रवाना हुए. यात्रा के दौरान पीएम मोदी की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा होगी. पीएम मोदी इजरायली संसद (क्नेसेट) को भी संबोधित करेंगे. वह इजरायली संसद में स्पीच देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे. इसके अलावा वह भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे.
इजरायल रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत और इजरायल के बीच मजबूत और रणनीतिक साझेदारी है. वह अपने दोस्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल की यात्रा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाली चर्चाओं के लिए उत्सुक हैं.'
