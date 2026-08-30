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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPM मोदी ने ताशकंद योगा से की दिन की शुरुआत, अटेंड किया स्पेशल सेशन - वीडियो

PM मोदी ने ताशकंद योगा से की दिन की शुरुआत, अटेंड किया स्पेशल सेशन - वीडियो

पीएम नरेंद्र मोदी ने ताशकंद में उज़्बेकिस्तान योग फेडरेशन के योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस बीच वे आज राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत करेंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Aug 2026 10:21 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर उज़्बेकिस्तान गए हैं. जहां उन्होंने उज़्बेकिस्तान योग फेडरेशन की ओर से आयोजित एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान पीएम मोदी लोगों को योगा करवाते हुए नजर आए. प्रधानमंत्री के दौरे का मुख्य मकसद भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है. योग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी आज उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे.

दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और आपसी सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है. प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत मध्य एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है. उज़्बेकिस्तान इस क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 30 Aug 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Yoga Tashkent Breaking News Abp News NARENDRA MODI
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