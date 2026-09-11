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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वयूक्रेन और कनाडा के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, लड़ने के लिए देगा मिसाइल

यूक्रेन और कनाडा के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, लड़ने के लिए देगा मिसाइल

यूक्रेन और कनाडा के बीच एक बड़ी डील हुई है. यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कनाडा 2,100 करोड़ रुपये के हवा में मार करने वाले मिसाइल और सुरक्षा उपकरण देगा.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 11 Sep 2026 08:44 AM (IST)
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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की. इस मुलाकात का मकसद रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच कनाडा से मदद जारी रखना था. सर्दियां आने से पहले रूस लगातार यूक्रेन के बिजली ढांचे (पावर ग्रिड) पर हमले कर रहा है, ताकि लोगों का हौसला तोड़ा जा सके.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मुफ्त में हथियार देना बंद कर दिया है. इसी वजह से अब कनाडा और यूरोपीय देश यूक्रेन को अपने हथियार तो भेज ही रहे हैं, साथ ही वे एक खास व्यवस्था (PURL) के जरिए यूक्रेन के लिए अमेरिका से भी हथियार खरीद रहे हैं.

यूक्रेन के साथ हुई डील

यूक्रेन की सुरक्षा के लिए $254 मिलियन डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) के हवा में मार करने वाले मिसाइल और सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे. सर्दियों में गैस खरीदने के लिए $312 मिलियन डॉलर (लगभग 2,600 करोड़ रुपये) की लोन गारंटी दी जाएगी. कनाडा अपनी नई ड्रोन कंपनियों में बनने वाले कुल ड्रोन में से एक-तिहाई (1/3) ड्रोन सीधे यूक्रेन को देगा.

100 साल की साझेदारी
इसके अलावा दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक "100 साल की साझेदारी" का समझौता किया है, जिसके तहत रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खनिज और तकनीक के क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा.

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मदद के लिए कनाडा का शुक्रिया अदा किया और बताया कि यूक्रेन के 21 पायलट फिलहाल कनाडा में ट्रेनिंग ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम एक संभावित त्रिपक्षीय (तीन देशों की) बैठक की तैयारी को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.

बता दें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को चार साल से ज्यादा समय हो चुका है. रूस और यूक्रेन दोनों ही दूसरे देश को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं मगर ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

ये भी पढ़ें: बांग्लादेश के टैंक ब्लास्ट के पीछे PAK, क्वालिटी चेक में फेल बारूद थमाया

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 11 Sep 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Canada Volodymyr Zelenskyy UKRAINE Mark Carney
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