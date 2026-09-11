यूक्रेन और कनाडा के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, लड़ने के लिए देगा मिसाइल

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की. इस मुलाकात का मकसद रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच कनाडा से मदद जारी रखना था. सर्दियां आने से पहले रूस लगातार यूक्रेन के बिजली ढांचे (पावर ग्रिड) पर हमले कर रहा है, ताकि लोगों का हौसला तोड़ा जा सके.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को मुफ्त में हथियार देना बंद कर दिया है. इसी वजह से अब कनाडा और यूरोपीय देश यूक्रेन को अपने हथियार तो भेज ही रहे हैं, साथ ही वे एक खास व्यवस्था (PURL) के जरिए यूक्रेन के लिए अमेरिका से भी हथियार खरीद रहे हैं.

यूक्रेन के साथ हुई डील

यूक्रेन की सुरक्षा के लिए $254 मिलियन डॉलर (लगभग 2,100 करोड़ रुपये) के हवा में मार करने वाले मिसाइल और सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे. सर्दियों में गैस खरीदने के लिए $312 मिलियन डॉलर (लगभग 2,600 करोड़ रुपये) की लोन गारंटी दी जाएगी. कनाडा अपनी नई ड्रोन कंपनियों में बनने वाले कुल ड्रोन में से एक-तिहाई (1/3) ड्रोन सीधे यूक्रेन को देगा.

100 साल की साझेदारी

इसके अलावा दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक "100 साल की साझेदारी" का समझौता किया है, जिसके तहत रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खनिज और तकनीक के क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा.

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मदद के लिए कनाडा का शुक्रिया अदा किया और बताया कि यूक्रेन के 21 पायलट फिलहाल कनाडा में ट्रेनिंग ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम एक संभावित त्रिपक्षीय (तीन देशों की) बैठक की तैयारी को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.

बता दें रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को चार साल से ज्यादा समय हो चुका है. रूस और यूक्रेन दोनों ही दूसरे देश को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं मगर ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.

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