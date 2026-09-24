गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में टला बड़ा विमान हादसा, 16 लोग थे सवार, रनवे पर निकला पहिया

नेपाल में टला बड़ा विमान हादसा, 16 लोग थे सवार, रनवे पर निकला पहिया

नेपाल के डोल्पा के जुफल हवाई अड्डे पर रनवे पर उतरते समय सीता एयरलाइंस के द्वारा संचालित एक विमान, बड़ी दुर्घटना होने से बच गया. रनवे पर उतरते समय विमान का एक पहिया निकलने से विमान में दुर्घटना हुई है.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 24 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

गुरुवार को नेपाल के एक हवाई अड्डे पर रनवे पर उतरते समय एक प्राइवेट एयरलाइन के विमान के साथ हादसा हो गया है. इस विमान में 16 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है. अधिकारियों ने बताया कि रनवे पर लेंड करने से पहले विमान का पिछला दाहिना पहिया निकल गया था. यह विमान सीता एयरलाइंस के द्वारा संचालित है. डोल्पा के जुफल हवाई अड्डे पर उतरते समय इस विमान का पिछला दाहिना पहिया निकाल गया, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई . 

डोल्पा के ज़िला पुलिस कार्यालय के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस अनिल राज गिरी ने कहा कि "13 यात्रियों और तीन क्रू सदस्यों को ले जा रहे इस छोटे विमान का पिछला दाहिना टायर निकलने के बाद रनवे पर ही यह हादसा हो गया." विमान में सवार यात्रियों में से 7 विदेशी नागरिक थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
विश्व
धुआं-धुआं कंधार, पाक का अफगानिस्तान पर घातक हमला, 10 जगहों को बनाया टारेगट
धुआं-धुआं कंधार, पाक का अफगानिस्तान पर घातक हमला, 10 जगहों को बनाया टारेगट
विश्व
'भारत-पाक विवाद को निपटाने में सिस्टम बेअसर', US का बड़ा बयान
'भारत-पाक विवाद को निपटाने में सिस्टम बेअसर', US का बड़ा बयान

पायलट की सूझबूझ से नहीं हुई बड़ी दुर्घटना 

इस विमान ने उत्तर-पश्चिम नेपाल के कर्णाली प्रांत के डोल्पा ज़िले के लिए नेपालगंज से उड़ान भारी थी. विमान ने सुबह लगभग 8:25 बजे (स्थानीय समय) डोल्पा के जूफल एयरपोर्ट के रनवे पर रुकने के लिए अपने पहिये रनवे पर लगाए तो एक पहिया निकाल गया. घटना के तुरंत बाद पायलट ने इंजन बंद कर दिया, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई.

रनवे पर शुरू हुआ मरम्मत का काम

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार विमान को कोई बड़ा स्ट्रक्चरल नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि, विमान के रनवे पर ही फंसे रहने के कारण जुफल हवाई अड्डे पर सभी उड़ान संचालन रोक दिए गए हैं, जिससे नेपाली सेना के एक विमान को भी वापस लौटना पड़ा. नेपाली अधिकारियों ने बताया कि रनवे पर मरम्मत का काम चल रहा है. अधिकारी विमान को हटाने और कामकाज को वापस सामान्य करने के लिए टेक्नीशियनों को हेलीकॉप्टर से जल्दी बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- असम में स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकराई गाड़ी, आग लगने से तीन की मौत

Input By : PTI
और पढ़ें

About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
Read More
Published at : 24 Sep 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Flight Crash Nepal Accident NEPAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
ईरान की टॉप लीडरशिप में दो फाड़, किस वजह से पड़ी दरार, खुल गया राज
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
विश्व
धुआं-धुआं कंधार, पाक का अफगानिस्तान पर घातक हमला, 10 जगहों को बनाया टारेगट
धुआं-धुआं कंधार, पाक का अफगानिस्तान पर घातक हमला, 10 जगहों को बनाया टारेगट
विश्व
'भारत-पाक विवाद को निपटाने में सिस्टम बेअसर', US का बड़ा बयान
'भारत-पाक विवाद को निपटाने में सिस्टम बेअसर', US का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
B-1 बॉम्बर से सलामी, प्रोटोकॉल तोड़ खुद रिसीव किया, शी से ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं?
मध्य प्रदेश
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
राहुल गांधी ने उठाया OBC छात्रों का मुद्दा, CM मोहन यादव को लिखा पत्र
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
चक्रवाती तूफान अर्नब भारत से टकराया, ये राज्य प्रभावित, कई पुल टूटे, NH-326 बंद
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
बॉलीवुड
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
'जयंती 2' का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की सातवीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग मराठी फिल्म
इंडिया
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर चुनाव आयोग से बोला सुप्रीम कोर्ट
'कब तक होगा फैसला, समय बताएं', TMC के मामले पर EC से बोला सुप्रीम कोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
अखिलेश के सियासी सफर में कितनी मददगार रहीं यात्राएं? कभी बने सीएम तो कभी बढ़ी सीट
एग्रीकल्चर
10 भैंस पालने के लिए हर महीने कितने चारे की होगी जरूरत? जान लें हिसाब-किताब
10 भैंस पालने के लिए हर महीने कितने चारे की होगी जरूरत? जान लें हिसाब-किताब
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget