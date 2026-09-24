नेपाल में टला बड़ा विमान हादसा, 16 लोग थे सवार, रनवे पर निकला पहिया
नेपाल के डोल्पा के जुफल हवाई अड्डे पर रनवे पर उतरते समय सीता एयरलाइंस के द्वारा संचालित एक विमान, बड़ी दुर्घटना होने से बच गया. रनवे पर उतरते समय विमान का एक पहिया निकलने से विमान में दुर्घटना हुई है.
गुरुवार को नेपाल के एक हवाई अड्डे पर रनवे पर उतरते समय एक प्राइवेट एयरलाइन के विमान के साथ हादसा हो गया है. इस विमान में 16 लोगों के सवार होने की जानकारी मिली है. अधिकारियों ने बताया कि रनवे पर लेंड करने से पहले विमान का पिछला दाहिना पहिया निकल गया था. यह विमान सीता एयरलाइंस के द्वारा संचालित है. डोल्पा के जुफल हवाई अड्डे पर उतरते समय इस विमान का पिछला दाहिना पहिया निकाल गया, लेकिन कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई .
डोल्पा के ज़िला पुलिस कार्यालय के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस अनिल राज गिरी ने कहा कि "13 यात्रियों और तीन क्रू सदस्यों को ले जा रहे इस छोटे विमान का पिछला दाहिना टायर निकलने के बाद रनवे पर ही यह हादसा हो गया." विमान में सवार यात्रियों में से 7 विदेशी नागरिक थे.
पायलट की सूझबूझ से नहीं हुई बड़ी दुर्घटना
इस विमान ने उत्तर-पश्चिम नेपाल के कर्णाली प्रांत के डोल्पा ज़िले के लिए नेपालगंज से उड़ान भारी थी. विमान ने सुबह लगभग 8:25 बजे (स्थानीय समय) डोल्पा के जूफल एयरपोर्ट के रनवे पर रुकने के लिए अपने पहिये रनवे पर लगाए तो एक पहिया निकाल गया. घटना के तुरंत बाद पायलट ने इंजन बंद कर दिया, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई.
रनवे पर शुरू हुआ मरम्मत का काम
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार विमान को कोई बड़ा स्ट्रक्चरल नुकसान नहीं हुआ है. हालांकि, विमान के रनवे पर ही फंसे रहने के कारण जुफल हवाई अड्डे पर सभी उड़ान संचालन रोक दिए गए हैं, जिससे नेपाली सेना के एक विमान को भी वापस लौटना पड़ा. नेपाली अधिकारियों ने बताया कि रनवे पर मरम्मत का काम चल रहा है. अधिकारी विमान को हटाने और कामकाज को वापस सामान्य करने के लिए टेक्नीशियनों को हेलीकॉप्टर से जल्दी बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं.
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