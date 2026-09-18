फिलीपींस के स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी, 6 बच्चों की मौत

फिलीपींस के एक स्कूल में शुक्रवार (18 सितंबर) को गोलीबारी हो गई, जिससे 6 बच्चों की मौत हो गई. फायरिंग की वजह से कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए. यह घटना मिंडानाओ प्रांत के कोटाबाटो में स्थित बांगा नेशनल हाई स्कूल में हुई. इस घटना में कुल कितने लोग घायल हुए हैं, इसका स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया है. घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

'बीबीसी' की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस के शिक्षा विभाग ने कहा, 'हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा है. वे सुरक्षित रहें, यह ज्यादा जरूरी है. हमने सभी से शांत रहने की अपील की है. किसी भी तरह की गलत जानकारी न शेयर करने के लिए कहा है. इस मामले की जल्द जांच शुरू होगी.'

वारदात के बाद फरार हुआ हमलावर

स्कूल में गोलीबारी की वारदात को किसने अंजाम दिया है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है. हमलावर की पहचान को लेकर पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है. अहम बात यह है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद फरार हो गया. इस घटना के बाद बांगा शहर के सभी स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है.वहीं फिलीपींस रेड क्रॉस ने कहा है कि उसने घटना के बाद मेडिकल टीमें तैनात कर दी हैं.

फिलीपींस में इससे पहले भी हो चुकी है गोलीबारी की वारदात

फिलीपींस में इससे पहले भी गोलीबारी हो चुकी है. दक्षिणी फिलीपींस के कोटाबाटो सिटी में 14 सितंबर की रात एक मतदान केंद्र के बाहर गोलीबारी हुई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए थे. यह घटना बांगसमोरो ऑटोनॉमस रीजन इन मुस्लिम मिंडानाओ (बीएआरएमएम) में होने वाले संसदीय चुनाव से ठीक पहले हुई थी.

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