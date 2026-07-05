'लोगों को मारा जा सकता है, आदर्शों को नहीं', डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का करारा जवाब

डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जारी लगातार बयानबाजी पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. ट्रंप ने कहा था कि वह देश के सीनियर नेताओं को एक ही बार में खत्म कर सकते थे, जब वह मारे गए सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए थे.

ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास न तो सभ्यता है, और न ही इतिहास. रविवार को अंतिम संस्कार की आखिरी प्रार्थना के लिए खामेनेई के तीन बेटे, और अन्य सीनियर ईरानी नेता सार्वजनिक रूप से सामने आए. इनके अलावा वर्तमान सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से अपने पिता को श्रद्धांजलि देने नहीं आए.

ईरान ने कहा कि ईरान के शोक को अमेरिका कभी नहीं समझ सकता

ट्रंप के बयान पर ईरान की तरफ से आर्मेनिया के ईरानी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया. इसमें कहा गया कि अमेरिका, जो अपनी वर्षगांठ के 250 साल मना रहा है, वो कभी भी ईरान के इस शोक को समझ नहीं सकता. इसकी वजह है कि अमेरिका के पास न तो सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान है.

लोगों को मारा जा सकता है, आदर्शों को नहीं..: ईरान

ईरान ने कहा कि लोगों को मारा जा सकता है. उनके आदर्शों को नहीं. आपने अयातुल्लाह खामेनेई को मार डाला. लेकिल असल में आपने इत्र की एक शीशी तोड़ दी. इसकी खूशबू हर जगह फैल गई. आप इन चीजों को नहीं समझ सकते, क्योंकि न आफके पास सभ्यता है, न इतिहास और न सम्मान.

ट्रंप ने ईरान को लेकर कई तरह के बयान दिए हैं. इसमें युद्ध के दौरान तेहरान की जमकर पिटाई करना, एक हमले में सभी खत्म करने जैसा शांति भंग करने वाला बयान और शोक के लिए ईरान को एक हफ्ते की मोहलत देने वाला बयान है. इसी पर अब ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है.

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