पाकिस्तान में करीब 38 लाख हिंदू रहते हैं. वहां रहने वाले अधिकांश हिंदू सामाजिक भेदभाव और आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं, जिन्होंने न केवल अपना अलग मुकाम बनाया बल्कि ऐशो-आराम और शोहरत से भरी जिंदगी भी जी है. इन्हीं में से एक नाम है संगीता, जिन्हें परवीन रिजवी के नाम से भी जाना जाता है. ये पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साल का 39 करोड़ रुपये कमाती हैं.

संगीता का जन्म 14 जून 1958 को कराची में हुआ था. उनका असली नाम संगीता है, जबकि फिल्म जगत में उन्हें परवीन रिजवी के नाम से पहचान मिली. उन्होंने 1969 में कोह-ए-नूर फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया. आधिकारिक डेब्यू 1971 में रियाज शाहिद की फिल्म ये अमन से हुआ. बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली-बढ़ीं संगीता ने अभिनय, निर्देशन और निर्माण तीनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई.

संगीता का फिल्मी करियर

संगीता का फिल्मी करियर 45 साल से भी लंबा रहा है. उन्होंने बतौर अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता 120 से अधिक फिल्मों में काम किया. 1976 में उन्होंने सोसाइटी गर्ल का निर्देशन किया, जो सुपरहिट साबित हुई. उनकी चर्चित फिल्मों में निकाह, मुट्ठी भर चावल, ये अमन और नाम मेरा बदनाम शामिल हैं. फिल्म और टेलीविजन उद्योग में योगदान के लिए 2022 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया.

संगीता का फैमिली बैकग्राउंड

संगीता की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी फिल्मी जगत से जुड़ी रही. उनकी मां मेहताब रिजवी शो बिजनेस में सक्रिय थीं. उनकी बहन नसरीन रिजवी, जिन्हें फिल्मों में कविता नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान की जानी-मानी अभिनेत्री रहीं. संगीता ब्रिटिश-अमेरिकी बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मौसी भी थीं. जिया खान का 2013 में मुंबई में निधन हो गया था. लंबे और सफल करियर से संगीता ने न केवल नाम और शोहरत कमाई बल्कि उन्हें पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला के रूप में भी जाना जाता है. उनकी संपत्ति, आलीशान जीवनशैली और सामाजिक प्रभाव ने उन्हें पाकिस्तान के प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार कर दिया है.

