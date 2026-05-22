अमेरिका के न्यूयॉर्क में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तानी सीनेटर राणा महमूद-उल-हसन ने भारत के खिलाफ जहर उगला. सीनेटर महमूद-उल-हसन ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे का बार-बार जिक्र करते हुए 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों की तारीफ की.

भारत को खुलेआम धमकियां देते हुए हसन ने पाकिस्तानियों को भारत के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ने का आह्वान किया. कार्यक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अमेरिका में रह रही पत्रकार एमी मेक ने एक्स पर इस कार्यक्रम की डिटेल्ड जानकारी शेयर की है. उन्होंने इसे 'मारका-ए-हक' शीर्षक से पोस्ट किया और इसे अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की ओर से भारत को सीधा खतरा बताया.

कौन है महमूद-उल-हसन

महमूद-उल-हसन 2024 में पीपीपी में शामिल हुए थे और इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) से जुड़े रहे हैं. उन्होंने वहां करीब एक घंटे तक भाषण दिया. भाषण के दौरान राणा महमूद-उल-हसन ने कहा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों... तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में. तुम्हारी कहानी इतिहास की किताबों में भी नहीं आएगी.

THREAT ALERT 🚨 Pakistanification of America!



If you think Zohran Mamdani is bad for NYC… You have no idea what’s coming.



What’s happening right now is not politics. It’s a coordinated ideological invasion. And no one is warning you.



While you're distracted, Pakistan’s… pic.twitter.com/8pPHMJHxc5 — Amy Mek (@AmyMek) June 25, 2025

कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर क्या कहा

महमूद-उल-हसन ने आगे कहा कि जब कुछ न बन सका तो डुबो देंगे सफीना (जहाज). हम लड़ेंगे आखिरी बांध तक लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए. इस दौरान सीनेटर ने जोर देकर कहा कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा. हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे. उन्होंने भारत को दुश्मन हमसाया करार दिया और बिना किसी सबूत के दावा किया कि भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे समूहों को समर्थन दे रहा है.

अमेरिका में वीजा प्रतिबंध की मांग

एमी मेक ने पीपीपी और पीएमएल-एन के उन नेताओं पर अमेरिका में वीजा प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जो विदेश में जाकर भारत-विरोधी ज़हर उगलते हैं. उन्होंने लिखा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का एक वरिष्ठ अधिकारी अमेरिकी धरती पर खड़े होकर हमारे लोकतांत्रिक सहयोगी भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है और यहां रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद कई लोगों ने भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की कड़ाई से जांच करने की बात कही है. एक यूजर ने लिखा कि अगर ये पाकिस्तान के प्रति वफादार है और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहा है तो अमेरिकी धरती पर क्या कर रहा है?

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