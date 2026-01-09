भारत करेगा हमला... पाकिस्तान को सता रहा खौफ, डरते हुए बोले PAK एक्सपर्ट- कहीं ऐसा तो नहीं कि...

पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत के अंदर प्लानिंग चल रही है और वह उस पर हमला कर सकता है. एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट नजाम सेठी इस डर का इजहार करते नजर आए हैं. ढाका में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक के हाथ मिलाने को उन्होंने भारत की प्लानिंग बताया है. उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को यह मैसेज दे रहा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे एक प्लानिंग है.

पिछले दिनों जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ढाका गए थे, जहां उनकी सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाने की तस्वीर सामने आई थी. इसे लेकर अयाज सादिक ने कहा कि जयशंकर खुद उनसे हाथ मिलाने के लिए आए थे. हालांकि, उनके इस दावे की पुष्टि का कोई वीडियो सामने नहीं आया है. भारत में तो इस तस्वीर को कोई खास तवज्जो दी नहीं गई. इसे सिर्फ एक साधारण सी घटना के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, पाकिस्तान में इसकी खूब चर्चा हो रही है. पाक नेशनल असेंबली ने भी खास कैप्शन के साथ यह तस्वीर शेयर की है.

नजाम सेठी ने इसे बड़ी प्लानिंग बताया है और कहा कि पहले कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा, जिसको वजह बनाकर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा. हालांकि, नजाम सेठी जो भारत के बारे में कह रहे हैं, वो हरकतें हमेशा से पाकिस्तान की रही हैं और पूरी दुनिया इसकी गवाह है. उन्होंने कहा, 'इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है. इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और बीजेपी सरकार ने कोई प्लान बनाया है कि इंतेकाम कैसे लेना है और जंग कैसे छेड़नी है. जंग छेड़ने के बाद जीतनी है, उसके लिए क्या हमें चाहिए और क्या करना है. दुनिया को ये दिखाना है कि इससे पहले कि हम कुछ करें, हम तो अमन की बातें कर रहे थे. हमने न्यूक्लियर लिस्ट भी एक्सचेंज कर ली, हाथ भी मिला लिया. हमने तो सब छोड़ दिया था, हम तो अमन के लिए बिल्कुल तैयार थे और ये देखो पाकिस्तानियों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया.'

नजाम सेठी ने कहा, 'तो मेरा ये ख्याल है कि इनका कोई प्लान है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और एकदम से पाकिस्तान पर हमला कर देंगे. फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बगैर हमला कर नहीं सकते हैं, कोई वजह चाहिए. उससे पहले ये माहौल बना रहे हैं कि हम तो अमन के लिए एकदम तैयार हैं.'

नजाम सेठी ने कहा कि जयशंकर अगर खुद जाकर हाथ मिला रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है. ये कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है. उन्होंने कहा, 'ये मैं समझता हूं कि ये प्लानिंग का हिस्सा है कि पाकिस्तान को दिखाएं कि हम तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं. दिखाएंगे कि हम एयरस्पेस खोलने के लिए तैयार हैं ताकि बांग्लादेशी पाकिस्तान के लिए फ्लाई कर सकें. आप भी एयरस्पेस खोल सकें क्योंकि इंडियन बिजनेस क्लास को इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है. एयरलाइंस को बहुत नुकसान हो रहा है, उन्हें पाकिस्तानी एयरस्पेस बंद होने की वजह से साढ़े तीन घंटे का एक्स्ट्रा फ्लाई करना पड़ रहा है. मैं नहीं समझता कि फिलहाल के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमन मुमकिन है.'

यह भी पढ़ें:-

पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन कर लिया होता तो.... पर अब तो... अमेरिकी वाणिज्‍य मंत्री का बड़ा खुलासा