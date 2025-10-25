हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वआसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'

आसिम मुनीर ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान! ISI से लेकर हर जगह तैनात कर रहा 'मोहरे'

पाकिस्तानी सेना के 10 अफसरों को सेना से अब सिविल सेवाओ में शामिल किया गया है, जिसके तहत आसिम मुनीर के भाई सैयद कासिम मुनीर का बेटा और आसिम मुनीर का भतीजा भी शामिल है.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 25 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भतीजे कैप्टन सैयद अब्दुर रहमान बिन कासिम समेत पाकिस्तानी सेना के 10 अफसरों को सेना से अब सिविल सेवाओं में शामिल किया है, जिसके तहत आसिम मुनीर के भाई सैयद कासिम मुनीर का बेटा और आसिम मुनीर का भतीजा कैप्टन सैयद अब्दुर रहमान बिन कासिम आने वाले दिनों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय से लेकर विदेशों में पाकिस्तान के उच्चायोग और दूतावास में पोस्टेड हो सकता है. 

पाकिस्तानी सेना सालों से इस तरह की एक व्यवस्था चला रही है, जिसके तहत सेना और ISI के बड़े अफसरों के रिश्तेदारों जो फौज में होते हैं, उन्हें देश के बड़े मंत्रालयों से लेकर विदेशी उच्चायोग और दूतावास में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करवाकर पोस्ट करवाया जाता है.

पाकिस्तानी प्रशासनिक सेवाओं में चयन

पाकिस्तान की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन (FPSC) की तरफ से जानकारी दी गई कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के भतीजे कैप्टन सैयद अब्दुर रहमान बिन कासिम समेत कुल 10 अफसरों ने सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जाम 2024 पास किया है और सेना के इन अफसरों का चयन अब पाकिस्तानी प्रशासनिक सेवाओं और पुलिस सेवाओं में वरिष्ठ अफसरों के तौर पर किया गया है, जिसमें शस्त्र सेना के 7 अधिकारी, वायुसेना का 1 अधिकारी और नौसेना के 3 अधिकारियों का चयन हुआ है.

आसिम मुनीर के भतीजे कैप्टन सैयद अब्दुर रहमान बिन कासिम को पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा (PAS) कैडर दिया गया है, जो भारत में IAS कैडर के समान होता है. साथ ही अब 3 महीने की सिविल सर्विस अकेडमी में ट्रेनिंग के बाद सूत्रों के मुताबिक, कैप्टन सैयद अब्दुर रहमान बिन कासिम को पहले पंजाब सरकार के किसी बड़े विभाग में कामकाज समझने के लिए कुछ महीने में पोस्टिंग देकर भेजा जाएगा. उसके बाद सीधा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय में बड़े पद पर पोस्टिंग दे दी जाएगी.

अधिकारी का सेना से प्रशासनिक सेवा में ट्रांसफर

पाकिस्तानी सेना में हमेशा से चलन रहा है कि जब भी किसी बड़े जनरल या फिर राजनैतिक शख़्सियत के खास अधिकारी का सेना से प्रशासनिक सेवा में ट्रांसफर होता है तो उसे 3 से 4 साल के बाद विदेशी सेवा में भी भेज दिया है, जहां ये अधिकारी विदेशों में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग या फिर दूतावास में रक्षा अधिकारी या फिर प्रशासनिक अधियाकारी या फिर ट्रेड अधिकारी बनकर वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का पूरा नेटवर्क चलाता है. 

जनरल परवेज कियानी से लेकर जनरल बाजवा तक ने इस मॉडस ऑपरेंडी का प्रयोग अपने-अपने कार्यकाल में किया था. उदाहरण के लिए मेजर वकास खान को साल 2016 में प्रशासनिक सेवा में भेजकर 2020 में सऊदी अरब स्थित पाकिस्तान के दूतावास में भेजा गया था. 

पहली बार जनरल के खुद के भतीजे को दी गई व्यस्वथा

इसी तरह कैप्टेन अब्दुल हनन को लंदन उच्चायोग और लेफ्टिनेंट कमोडोर जैनुल आबिदीन को दोहा में पोस्ट किया गया, क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तानी सेना के बड़े जनरलों का हाथ था और इन्होंने उच्चायोगों में पोस्ट होकर ISI का पूरा खुफिया नेटवर्क चलाया था. हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी जनरल के खुद के भतीजे जो सेना में तैनात अफसर है, उसे इस तरह की व्यस्वथा दी गई हो.

सूत्रों के मुताबिक, आसिम मुनीर पूरे पाकिस्तान की सत्ता खुद चलाना चाहते हैं, इसीलिए अपने खुद के भतीजे को उन्होंने सेना से पाकिस्तानी प्रशासनिक सेवा में लगवाया है, ताकि प्रधामंत्री कार्यालय या फिर गृह मंत्रालय में उसे पोस्ट करके इन विभागों में कामकाज पर नजर भी रखी जा सके और अपने मन का काम करवाया जा सके. साथ ही जरूरत पड़ने पर सत्ता परिवर्तन में भी मदद ली जा सके.

पाकिस्तानी खुफिया गतिविधि पर आसिम मुनीर का कंट्रोल

इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी हर देश में अपने उच्चायोग और दूतावास के तहत खुफिया नेटवर्क चलाती है. ऐसे में इस बात की भी संभावना है कि 3-4 साल के बाद जैसा की पहले से नजीर बनी हुई है. उसी पर चलते हुए अपने भतीजे को आसिम मुनीर को अरब देशों या फिर अमेरिका में पाकिस्तानी विदेशी दूतावास या फिर ब्रिटेन, भारत जैसे देशों में पाकिस्तानी उच्चायोग में पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क को संभालने के लिए किसी पद पर लगा दें, जिससे आसिम मुनीर का पूरा कंट्रोल उस देश में पाकिस्तानी खुफिया गतिविधि पर रहे.

पाकिस्तान में प्रशासनिक सेवा को लेकर विरोध

पाकिस्तानी सेना के तीनो अंगों से जिन अन्य अफसरों की तैनाती प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा में हुई है, उनके नाम वायुसेना से फ्लाइट लेफ्टिनेंट तलहा हसीब, शस्त्र सेना से कैप्टन यासिर हामिद, कैप्टन हम्जा ताहिर शाह, कैप्टन इम्तियाज हुसैन, कैप्टन बिलाल खान वजीर, कैप्टन जोहैब नासिर, कैप्टन सैयद मुहम्मद उमर शाह साथ ही नौसेना से लेफ्टिनेंट मुहम्मद अरस्लान शकील और लेफ्टिनेंट मुहम्मद अली हम्माद है. 

आसिम मुनीर के भतीजे को सेना से प्रशासनिक सेवा में भेजने पर अब पाकिस्तान में भी विरोध के सुर उठ रहे हैं और विपक्षी नेता इसे ना सिर्फ आसिम मुनीर की सरकार के भीतर घुसपैठ बता रहे हैं, बल्कि परिवारवाद के उदाहरण की तरह पेश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- इस देश में गिरफ्तार हुए 3 चीनी नागरिक, अवैध तरीके से यूरेनियम खरीदने की कर रहे थे कोशिश

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Tags :
Pakistani Army Civil Service Pakistan Asim Munir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: बिहार चुनाव में मुस्लिमों को NDA के साथ लाने के लिए Chirag Paswan का नया दांव
मेरी सरकार vs तेरी सरकार...किसका बिहार? | Kaun Banega Mukhyamantri With Chitra
Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
'महागठबंधन बनाएगा 4 डिप्टी सीएम, मुस्लिम चेहरा भी होगा शामिल', बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
CM योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, बोले- उत्तर प्रदेश के विकास का बनेगा प्रतीक
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया दक्षिण अफ्रीका का बुरा हाल, 18 रन और 7 विकेट; कंगारू टीम की करिश्माई जीत
इंडिया
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
बंगाल की खाड़ी से उठा भयानक साइक्लोन, IMD का अलर्ट, जानें किन राज्यों से टकराएगा ये तूफान
ओटीटी
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
जनरल नॉलेज
Saudi Arabia Grand Mufti: अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
अपने ग्रैंड मुफ्ती को क्या सुविधाएं देता है सऊदी अरब, जानें ये क्या करते हैं काम
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget