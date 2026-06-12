भारत ने की 12 न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती तो थर-थर कांपने लगा पाकिस्तान, बोला - 'ये केवल...'

भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान में बेचैनी देखने को मिल रही है. पड़ोसी मुल्क पड़ोसी मुल्क इस कदर घबराया हुआ है कि अब उसने खुलकर रोना-धोना शुरू कर दिया है. पाकिस्तान के एक सीनियर डिफेंस अफसर ने गुरुवार (11 जून) को भारत के लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र कर पश्चिमी देशों को चेताया और इसमें दखल देने की दुहाई दी है. पाकिस्तान अफसर का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब हाल ही में भारत के 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनली तैनात करने की रिपोर्ट सामने आई है.

भारत के मिसाइल प्रोग्राम से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी के एडवाइजर रिटायर्ड जनरल मजहर जमीन ने दावा किया कि भारत का लंबी दूरी का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दक्षिण एशिया से परे उसकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है.'सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज' (CISS) की ओर से आयोजित पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम पर एक सेमीनार के दौरान उन्होंने यह बातें कहीं. साथ ही चेतावनी दी है कि भारत अपने तेजी से आक्रामक रणनीतिक हथियार प्रोग्राम के जरिए अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के अलावा पश्चिमी देशों के लिए भी खतरा बनकर उभर सकता है.

पश्चिमी देशों से दखल देने की लगाई गुहार

जमील ने दावा किया कि भारत का लंबी दूरी की मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम दक्षिण एशिया से परे एक बड़ी ताकत के रूप में अपनी जगह बनाना चाहता है. उन्होंने आगे कहा, 'भारत के अंतरमहाद्वीपीय रेंज की मिसाइल सिस्टम का मकसद केवल पाकिस्तान या चीन को निशाना बनाना नहीं है. इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करना है, जो प्रमुख पश्चिमी देशों की राजधानियों को चुनौती देने में सक्षम हो.' उन्होंने पश्चिमी सरकारों से भारत के सैन्य आधुनिकीकरण (Military Modernization) पर ध्यान देने की अपील की है.

PoK में गोलियां बरसा रहा पाकिस्तान, सैलरी देने के भी नहीं पैसे, एक महीने से बंद कराची यूनिवर्सिटी

पाक की बौखलाहट के पीछे क्या वजह?

पाकिस्तान की इस बौखलाहट को दुनियाभर के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाले ग्लोबल थिंक टैंक सिपरी (SIPRI) की हालिया रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अपने 12 परमाणु हथियारों को ऑपरेशनली तैनात कर दिया है. अभी तक भारत के परमाणु हथियार स्टोरेज यानी में रहते थे और लॉन्चर अलग होते थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास जो कुल 190 न्यूक्लियर वेपन हैं, उनमें से 12 लॉन्चर के साथ तैनात हैं.

भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'