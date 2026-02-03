हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup: पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में खेलेगा लेकिन भारत से मैच नहीं खेलेगा. इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ICC पर आरोप लगाते हुए नए क्रिकेट संगठन की मांग की है.

By : शिवांक मिश्रा | Updated at : 03 Feb 2026 10:35 AM (IST)
पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेलेगी. यह मैच 15 फरवरी को श्रीलंका में खेला जाना था. इस फैसले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है. ख्वाजा आसिफ ने कहा,'क्रिकेट में जेंटलमैन गेम की भावना को बचाने के लिए अब एक नए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संगठन की जरूरत है.' उन्होंने मौजूदा संस्था आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनके मुताबिक आईसीसी अब निष्पक्ष नहीं रहा और वह दक्षिण एशिया में भारत के राजनीतिक हितों के दबाव में काम कर रहा है.

पाकिस्तान सरकार का कहना है कि टीम को टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से नहीं लिया गया. सरकार का दावा है कि यह फैसला राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर किया गया है. वहीं, ख्वाजा आसिफ के बयान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में बहस को हवा दे दी है. उनका कहना है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन आईसीसी ऐसा करने में नाकाम रही है. उन्होंने यह भी कहा कि क्रिकेट का असली मकसद खेल भावना और आपसी सम्मान है, जो अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है.

शाहिद अफरीदी का रिएक्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मुकाबला पाकिस्तान के  मुकाबला ना खेलने पर पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का भी रिएक्शन सामने आया है. अफरीदी ने ICC पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अफरीदी ने लिखा कि मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि क्रिकेट दरवाजे खोल सकता है, जब राजनीति बंद कर देती है. यह पछतावा करने वाली बात है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, लेकिन अपनी सरकार के फैसले को मानता हूं.

ICC के टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के मैच

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं. दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव का असर अक्सर खेल पर भी देखने को मिलता है. पिछले कई वर्षों से द्विपक्षीय सीरीज बंद है और टी-20 वर्ल्ड कप या अन्य बड़े टूर्नामेंट में ही दोनों टीमें आमने-सामने आती हैं.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Published at : 03 Feb 2026 10:21 AM (IST)
