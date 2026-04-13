इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई पहली दौर की बातचीत फेल होने के बाद पाकिस्तान ने अब दोनों देशों को दोबारा बातचीत की टेबल पर लाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी हैं. यह जानकारी पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल को पाकिस्तान के वरिष्ठ सरकारी सूत्रों ने दी है.

द न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया की शुरुआती बातचीत में कोई औपचारिक समझौता नहीं हो सका, हालांकि दोनों पक्षों ने अपने-अपने रुख सार्वजनिक तौर पर रखे. इसके बावजूद पाकिस्तान को उम्मीद है कि बातचीत आगे बढ़ सकती है और समाधान की दिशा में प्रगति संभव है.

पाकिस्तान इस समय वॉशिंगटन और तेहरान दोनों के साथ लगातार संपर्क में है और जल्द से जल्द दोबारा बातचीत शुरू करने की अपील कर रहा है. अखबार के सूत्र ने बताया कि सबसे बड़ा लक्ष्य 22 अप्रैल के आसपास खत्म होने वाले सीजफायर से पहले किसी ठोस समझ तक पहुंचना है, ताकि दोबारा तनाव और टकराव की स्थिति पैदा न हो.

पाकिस्तानी अधिकारी ने द न्यूज इंटरनेशनल को जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा, 'हम डेडलाइन से पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, इसी समयसीमा के भीतर दूसरे दौर की बातचीत कराने की कोशिशें भी जारी हैं.' यह पूरी कूटनीतिक पहल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सीधे निर्देश पर की जा रही है, जिससे साफ है कि इस मुद्दे को इस्लामाबाद में बेहद अहम प्राथमिकता दी जा रही है.

पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं. पाकिस्तान दोनों देशों की बातचीत फिर से शुरू करने का संदेश दे चुका है और अब उनके जवाब का इंतेजार कर रहा है. साथ ही पाकिस्तान को उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी, जिससे हालात बिगड़ने से रोके जा सकें और सीमित समय के भीतर कूटनीतिक समाधान निकाला जा सके.

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