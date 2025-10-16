पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अफगान सीमा के भीतर लगातार हवाई हमले किए हैं, जिनमें कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है. तालिबान सरकार के पास न तो वायुसेना है और न ही एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए पाकिस्तान जब चाहे, जहां चाहे, अपने लड़ाकू विमानों से हमला कर रहा है. सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास आखिर कितनी वायुशक्ति है और कौन से विमान उसकी सैन्य ताकत की रीढ़ हैं? आइए जानते हैं पाकिस्तान वायुसेना की पूरी ताकत.

चेंगदू J-10 चीन की तरफ से विकसित एक आधुनिक सिंगल-इंजन मल्टीरोल लड़ाकू विमान है. इसे वाइगोरस ड्रैगन नाम दिया गया है. इसका डेल्टा विंग और कैनार्ड डिजाइन इसे अधिक गति और गतिशीलता प्रदान करता है. यह विमान मैक 1.8 की अधिकतम गति तक उड़ान भर सकता है. यानी यह आवाज की गति से लगभग दोगुना तेज है. J-10 को चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) ने तैयार किया है और इसे विशेष रूप से हवाई वर्चस्व और जमीनी हमलों के लिए डिजाइन किया गया है. पाकिस्तान ने चीन से ये विमान हाल ही में खरीदे हैं और वर्तमान में 20 J-10 फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) में सक्रिय हैं. यह जेट पाकिस्तान को भारत के राफेल विमानों के मुकाबले कुछ संतुलन देने की क्षमता रखता है.

JF-17 थंडर पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़

पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत की बात करें तो सबसे अहम नाम है JF-17 थंडर. यह चौथी पीढ़ी का हल्का, सिंगल-इंजन मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) और पाकिस्तान की एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PAC) ने मिलकर विकसित किया है. JF-17 को सस्ता, लेकिन घातक तकनीक का उदाहरण कहा जाता है. यह विमान एयर-टू-एयर, एयर-टू-ग्राउंड और एंटी-शिप मिशनों में समान रूप से सक्षम है. पाकिस्तान ने इसे अपने घरेलू उद्योग में असेंबल करना शुरू कर दिया है और अब तक इसके 156 विमान सक्रिय सेवा में हैं.

JF-17 के आधुनिक वर्ज़न ब्लॉक-III में AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और आधुनिक मिसाइल क्षमता जोड़ी गई है, जो इसे किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के बराबर बनाती है.

F-16 फाइटिंग फाल्कन पाकिस्तान का अमेरिकी हथियार

F-16 फाइटिंग फाल्कन पाकिस्तान की वायुसेना के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है. यह अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर जेट है. इसे मूल रूप से एयर सुपीरियारिटी फाइटर के रूप में तैयार किया गया था, जो हवाई लड़ाई में अपनी सटीकता और गति के लिए प्रसिद्ध है. F-16 की अधिकतम गति मैक 2 से अधिक है और यह AIM-120 AMRAAM मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस है. 1976 से अब तक दुनिया भर में 4,600 से अधिक F-16 बनाए जा चुके हैं. पाकिस्तान के पास वर्तमान में 75 सक्रिय F-16 विमान हैं, जो किसी भी संभावित युद्ध या सीमा संघर्ष में उसकी पहली पंक्ति की ताकत हैं.

मिराज III फ्रांसीसी तकनीक की पुरानी चमक

मिराज III पाकिस्तान के पास मौजूद सबसे पुराने, लेकिन कभी बेहद विश्वसनीय विमानों में से एक है. इसे फ्रांस की प्रसिद्ध कंपनी डसाल्ट एविएशन (Dassault Aviation) ने विकसित किया था. यह एक सिंगल-इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो 1960 और 70 के दशक में पाकिस्तान की मुख्य सैन्य ताकत हुआ करता था. एक समय पाकिस्तान के पास 145 मिराज III थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 49 रह गई है. हालांकि यह विमान पुराना हो चुका है, फिर भी पाकिस्तान इसे संशोधित कर मिराज ROSE प्रोजेक्ट के तहत निगरानी और हमले के मिशनों में उपयोग कर रहा है.

मिराज 5 हमले के लिए बना बॉम्बर ड्रैगन

मिराज 5 मिराज III का ही उन्नत संस्करण है, जिसे भी डसाल्ट एविएशन ने बनाया था. यह विमान विशेष रूप से ग्राउंड-अटैक मिशन के लिए विकसित किया गया था और इसमें ईंधन की अधिक क्षमता और बेहतर रडार सिस्टम शामिल किया गया. पाकिस्तान ने मिराज 5 विमानों को कई बार अपग्रेड किया है और अब भी यह अपने पुराने मिशनों में उपयोग किए जाते हैं. वर्तमान में 37 मिराज 5 जेट्स पाकिस्तानी वायुसेना में सक्रिय हैं. ये मुख्य रूप से बमबारी और रात में हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं.

चेंगदू J-7 पुराने दौर का योद्धा

चेंगदू J-7 एक चीनी लड़ाकू विमान है, जिसे सोवियत संघ के मिग-21 मॉडल पर आधारित करके बनाया गया है. यह हल्का, तेज और कम दूरी की हवाई लड़ाई के लिए डिज़ाइन किया गया है. J-7 में इन्फ्रारेड होमिंग एयर-टू-एयर मिसाइलें लगी होती हैं, जो इसे सीमित दूरी में घातक बनाती हैं. हालांकि यह तकनीकी रूप से पुराना है, लेकिन पाकिस्तान इसे अब भी सीमित मिशनों में उपयोग करता है. वर्तमान में पाकिस्तानी वायुसेना के पास 53 J-7 विमान हैं.

