हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें

Pakistan Fighter Jet: पाकिस्तानी एयरफोर्स कितनी ताकतवर? जिसके दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ उछल रहा PAK, जानें

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले तेज किए हैं. पाकिस्तान वायुसेना के पास J-10, JF-17, F-16, मिराज और J-7 जैसे फाइटर जेट भी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अफगान सीमा के भीतर लगातार हवाई हमले किए हैं, जिनमें कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है. तालिबान सरकार के पास न तो वायुसेना है और न ही एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए पाकिस्तान जब चाहे, जहां चाहे, अपने लड़ाकू विमानों से हमला कर रहा है. सवाल उठता है कि पाकिस्तान के पास आखिर कितनी वायुशक्ति है और कौन से विमान उसकी सैन्य ताकत की रीढ़ हैं? आइए जानते हैं पाकिस्तान वायुसेना की पूरी ताकत.

चेंगदू J-10 चीन की तरफ से विकसित एक आधुनिक सिंगल-इंजन मल्टीरोल लड़ाकू विमान है. इसे वाइगोरस ड्रैगन नाम दिया गया है. इसका डेल्टा विंग और कैनार्ड डिजाइन इसे अधिक गति और गतिशीलता प्रदान करता है. यह विमान मैक 1.8 की अधिकतम गति तक उड़ान भर सकता है. यानी यह आवाज की गति से लगभग दोगुना तेज है. J-10 को चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) ने तैयार किया है और इसे विशेष रूप से हवाई वर्चस्व और जमीनी हमलों के लिए डिजाइन किया गया है. पाकिस्तान ने चीन से ये विमान हाल ही में खरीदे हैं और वर्तमान में 20 J-10 फाइटर जेट्स पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) में सक्रिय हैं. यह जेट पाकिस्तान को भारत के राफेल विमानों के मुकाबले कुछ संतुलन देने की क्षमता रखता है.

JF-17 थंडर पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़

पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत की बात करें तो सबसे अहम नाम है JF-17 थंडर. यह चौथी पीढ़ी का हल्का, सिंगल-इंजन मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (CAC) और पाकिस्तान की एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (PAC) ने मिलकर विकसित किया है. JF-17 को सस्ता, लेकिन घातक तकनीक का उदाहरण कहा जाता है. यह विमान एयर-टू-एयर, एयर-टू-ग्राउंड और एंटी-शिप मिशनों में समान रूप से सक्षम है. पाकिस्तान ने इसे अपने घरेलू उद्योग में असेंबल करना शुरू कर दिया है और अब तक इसके 156 विमान सक्रिय सेवा में हैं.

JF-17 के आधुनिक वर्ज़न ब्लॉक-III में AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और आधुनिक मिसाइल क्षमता जोड़ी गई है, जो इसे किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के बराबर बनाती है.

F-16 फाइटिंग फाल्कन पाकिस्तान का अमेरिकी हथियार

F-16 फाइटिंग फाल्कन पाकिस्तान की वायुसेना के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है. यह अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर जेट है. इसे मूल रूप से एयर सुपीरियारिटी फाइटर के रूप में तैयार किया गया था, जो हवाई लड़ाई में अपनी सटीकता और गति के लिए प्रसिद्ध है. F-16 की अधिकतम गति मैक 2 से अधिक है और यह AIM-120 AMRAAM मिसाइल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस है. 1976 से अब तक दुनिया भर में 4,600 से अधिक F-16 बनाए जा चुके हैं. पाकिस्तान के पास वर्तमान में 75 सक्रिय F-16 विमान हैं, जो किसी भी संभावित युद्ध या सीमा संघर्ष में उसकी पहली पंक्ति की ताकत हैं.

मिराज III फ्रांसीसी तकनीक की पुरानी चमक

मिराज III पाकिस्तान के पास मौजूद सबसे पुराने, लेकिन कभी बेहद विश्वसनीय विमानों में से एक है. इसे फ्रांस की प्रसिद्ध कंपनी डसाल्ट एविएशन (Dassault Aviation) ने विकसित किया था. यह एक सिंगल-इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जो 1960 और 70 के दशक में पाकिस्तान की मुख्य सैन्य ताकत हुआ करता था. एक समय पाकिस्तान के पास 145 मिराज III थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 49 रह गई है. हालांकि यह विमान पुराना हो चुका है, फिर भी पाकिस्तान इसे संशोधित कर मिराज ROSE प्रोजेक्ट के तहत निगरानी और हमले के मिशनों में उपयोग कर रहा है.

मिराज 5 हमले के लिए बना बॉम्बर ड्रैगन

मिराज 5 मिराज III का ही उन्नत संस्करण है, जिसे भी डसाल्ट एविएशन ने बनाया था. यह विमान विशेष रूप से ग्राउंड-अटैक मिशन के लिए विकसित किया गया था और इसमें ईंधन की अधिक क्षमता और बेहतर रडार सिस्टम शामिल किया गया. पाकिस्तान ने मिराज 5 विमानों को कई बार अपग्रेड किया है और अब भी यह अपने पुराने मिशनों में उपयोग किए जाते हैं. वर्तमान में 37 मिराज 5 जेट्स पाकिस्तानी वायुसेना में सक्रिय हैं. ये मुख्य रूप से बमबारी और रात में हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं.

चेंगदू J-7 पुराने दौर का योद्धा

चेंगदू J-7 एक चीनी लड़ाकू विमान है, जिसे सोवियत संघ के मिग-21 मॉडल पर आधारित करके बनाया गया है. यह हल्का, तेज और कम दूरी की हवाई लड़ाई के लिए डिज़ाइन किया गया है. J-7 में इन्फ्रारेड होमिंग एयर-टू-एयर मिसाइलें लगी होती हैं, जो इसे सीमित दूरी में घातक बनाती हैं. हालांकि यह तकनीकी रूप से पुराना है, लेकिन पाकिस्तान इसे अब भी सीमित मिशनों में उपयोग करता है. वर्तमान में पाकिस्तानी वायुसेना के पास 53 J-7 विमान हैं.

ये भी पढ़ें: Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति

Published at : 16 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
FIGHTER JETS Fighter Aircrafts Pakistan World News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
स्पोर्ट्स
IND vs AUS: सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
Advertisement

वीडियोज

BIHAR BATTLE: BJP का नया 'फॉर्मूला', सिंगर मैथिली और 'सिंघम' मैदान में, JDU के टिकट पर बाहुबली!
Gwalior Face-Off: CSP हिना खान से भिड़े वकील, 'सनातन विरोधी' कहने पर मचा बवाल!
Sansani: सास-दामाद का 'डर्टी' रिश्ता, ब्लैकमेल के बाद बेटी संग मिलकर किया खूनी अंत! | SHOCKING CRIME
Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
राजस्थान
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
जैसलमेर के बाद बाड़मेर में एक और बड़ा हादसा, गाड़ी में आग लगने से 4 दोस्तों की जलकर मौत
विश्व
Kuwait Wealthy Family: दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
दुनिया का सबसे अमीर शाही घराना! जानें कौन है वह, जिसके पास है 30 लाख करोड़ की संपत्ति
स्पोर्ट्स
IND vs AUS: सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
सही समय पर उड़ी फ्लाइट फिर क्यों चार घंटे लेट ऑस्ट्रेलिया पहुंची टीम इंडिया, जानिए वजह
ओटीटी
Lokah Chapter 1 OTT Release: कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
कल्याणी की फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस को करना होगा और इंतजार या दिवाली पर होगा धमाल?
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
दिवाली के दिन मुगलों के महल में क्यों नहीं आती थीं सब्जियां, जानें क्यों लागू था यह नियम?
शिक्षा
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
भैंस चराने वाली लड़की से IAS अफसर तक, मुश्किलों को मात देकर सी वनमती ने क्रैक किया UPSC  
हेल्थ
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ICMR की रिपोर्ट में खुलासा: भारतीय खाना स्वाद में तो लाजवाब, लेकिन सेहत के लिए खराब
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget