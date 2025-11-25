बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से पाकिस्तान वहां की अंतिरम सरकार पर मेहरबान है. हालांकि पाकिस्तान में खुद आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज सरकार बांग्लादेश में राशन और भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वाले संगठनों को लगातार वहां एक्सपोर्ट कर रहा है. हाल ही में की रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि ढ़ाका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का अड्डा बन चुकी है. हालांकि भारत इस पूरी गतिविधि पर नजर बनाए हुए है.

बांग्लादेश को एक लाख टन चावल देगा पाकिस्तान

पाकिस्तान अब बांग्लादेश को एक लाख टन चावल निर्यात करेगा. ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (TCP) ने पिछले हफ्ते इसके लिए टेंडर जारी किया था. यह पाकिस्तान से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली चावल की अब तक की सबसे बड़ी खेप है. इस साल फरवरी में दोनों देशों की ओर से चावल आयात के साथ सरकारी स्तर पर व्यापार शुरू करने के बाद 50,000 टन चावल की पहली खेप निर्यात की गई. एक प्रमुख चावल निर्यातक ने कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ व्यापार बढ़ता है तो यह कारोबार के लिए अच्छा होगा क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में चावल निर्यात में 28 फीसदी की गिरावट आई है.

भारत के खिलाफ खुलकर आए मोहम्मद यूनुस

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान, तुर्किए, कनाडा से आए प्रतिनिधिमंडल को ग्रेटर बांग्लादेश का मानचित्र सौंपा. इस मानचित्र में भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश में दिखाया गया. बांग्लादेश इसे कथित आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम दे रहा है. यह किसी तरह के आर्ट का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय इस्लामी देशों को संकेत देने के लिए था.

इस साल अप्रैल में चीन की अपनी पहली यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हैं और बांग्लादेश ही इस क्षेत्र का एकमात्र समुद्री द्वार है. उन्होंने चीन को इस क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक धुरी है, जो बिम्सटेक देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड) के लिए एक अहम संपर्क केंद्र है.

बांग्लादेश पर क्यों मेहरबान है पाकिस्तान?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश की जमीन को इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा, जिसमे मोहम्मद यूनुस उनकी पूरी मदद कर रहे हैं. पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने और पूर्वोत्तर के राज्यों को अस्थिर करने की कोशिशों के तहत बांग्लादेश पर इतना मेहरबान नजर आ रहा है.

