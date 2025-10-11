पंजाब में Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) और पुलिस के बीच जारी हिंसक संघर्ष में कम से कम 11 TLP कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है. पार्टी प्रमुख साद रिजवी ने शुक्रवार (10 अक्टूबर) को यह दावा किया. रिजवी ने यह भी कहा कि झड़पों के दौरान दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं और कई घायल कार्यकर्ताओं को मेडिकल सहायता तक नहीं दी गई.

साद रिजवी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा, “किस के कहने पर गोली चला रहे हो?” उन्होंने इस हिंसा के पीछे किसी राजनीतिक या सरकारी आदेश की संभावना का इशारा किया. झड़पों और विरोध प्रदर्शन के कारण मुख्य परिवहन और संचार प्रणाली ठप हो गई है. लाहौर-इस्लामाबाद-पेशावर मोटरवे को बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के अन्य प्रमुख शहरों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं. इस्लामाबाद और रावलपिंडी फिलहाल प्रभावी लॉकडाउन की स्थिति में हैं.

पंजाब पुलिस ने TLP प्रमुख के घर मारा छापा

इधर, पंजाब पुलिस ने TLP प्रमुख साद रिजवी के घर पर छापा मारा और उनकी पत्नी, मां और बच्चों को हिरासत में ले लिया. यह तनाव TLP के इस्लामाबाद मार्च की घोषणा के बाद आया, जो गाजा समझौते के विरोध में था. TLP का आरोप है कि यह समझौता पश्चिमी ताकतों, विशेषकर अमेरिका के समर्थन से किया जा रहा है.

TLP नेता नासिम चाठा को किया गया गिरफ्तार

मामला जब और बिगड़ गया जब वरिष्ठ TLP नेता नासिम चाठा को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही लाहौर में कई अन्य प्रमुख नेता और स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया. इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप, TLP ने इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर धरना देने का ऐलान किया है, जिसमें पंजाब और अन्य प्रांतों से हजारों लोग शामिल होने की संभावना है.

