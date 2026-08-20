Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान में टिकटॉकर शम्सो बीबी की हत्या, बाहर बुलाया और मार दी गोली

पाकिस्तान में टिकटॉकर शम्सो बीबी की हत्या, बाहर बुलाया और मार दी गोली

पाकिस्तान में ऑनलाइन 'आयशा गिलामाना' के नाम से मशहूर शम्सो बीबी की बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 20 Aug 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के इस्लामाबाद के टैक्सिला में 14 अगस्त को एक टिकटॉकर शम्सो बीबी की बाइक सवार 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि उन्हें पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. 28 साल की शम्सो बीबी के 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे. ऑनलाइन 'आयशा गिलामाना' के नाम से मशहूर शम्सो बीबी की पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हत्या हुई. उनके भाई नियामतुल्लाह ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ से इस मामले में दखल देने की अपील की है. 

पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया 
ARY न्यूज की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें वे 2 लोग भी शामिल हैं जिन पर कथित शूटर को भागने में मदद करने का आरोप है. बीबी के पिता फजल साहिबजादा की शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी को काशिफ नाम के एक व्यक्ति का फोन आया था, जिसने उसे टैक्सिला में अपने घर के बाहर आने के लिए कहा था.

इसके बाद शम्सो बीबी परिजनों संग कार से एक बाजार के पास पहुंची ही थी तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और गोली चला दी. पुलिस ने बताया कि बीबी की गर्दन में गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई. ऑनलाइन वायरल हो रहे एक CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग कार को रोकते हुए दिख रहे हैं. उनमें से एक पिस्तौल निकालकर पास से गोली चलाता है.

क्या बोले शम्सो बीबी के पिता
अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, साहिबजादा ने शिकायत में कहा, "मेरी बेटी शम्सो बीबी टिकटॉक वीडियो बनाती थी और पिछले तीन-चार साल से ऐसा कर रही थी. इसके बाद परिवार ने बीबी का टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया और उनका यूट्यूब पेज भी अब दिखाई नहीं दे रहा है.

साहिबजादा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को पैसे लौटाने की मांग को लेकर 2 लोगों से धमकियां मिल रही थीं. उन्हें पक्का यकीन है कि उन दोनों में से कोई एक उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है. पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ज्यादा फ़ॉलोअर्स वाली महिलाओं पर हमलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

डेटा रिपोर्टल की डिजिटल 2026 पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के आखिर तक पाकिस्तान में 18 साल और उससे अधिक उम्र के 7.99 करोड़ यूजर्स टिकटॉक पर थे. हाल की घटनाओं में टिकटॉक पर कंटेंट बनाने वाली कई महिलाओं की हत्या कर दी गई है.

ये भी पढ़ें 

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
TikTok Pakistan MURDER Shamso Bibi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में टिकटॉकर शम्सो बीबी की हत्या, बाहर बुलाया और मार दी गोली
पाकिस्तान में टिकटॉकर शम्सो बीबी की हत्या, बाहर बुलाया और मार दी गोली
विश्व
अमेरिका में पुलिस के हेलिकॉप्टर से टकराने के बाद पायलट की मौत, रनवे के पास हुआ हादसा
अमेरिका में पुलिस के हेलिकॉप्टर से टकराने के बाद पायलट की मौत, रनवे के पास हुआ हादसा
विश्व
Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी
इंडोनेशिया में 5.7 तीव्रता का भूकंप, झटकों का सिलसिला जारी
विश्व
'इकोनॉमिक D-Day' ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला- दबाव में नहीं आने वाले
'इकोनॉमिक D-Day' ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला- दबाव में नहीं आने वाले
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
'पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार', चीनी के बढ़ते दाम के बीच बोले अरविंद केजरीवाल
'पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार', चीनी के बढ़ते दाम के बीच बोले केजरीवाल
इंडिया
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
CM रेवंत रेड्डी पर भड़कीं मंत्री की बेटी, कहा- 'तुम्हारे भाई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
Gen Alpha प्रदर्शन के बीच योगी सरकार की गाइडलाइन, DM-कमिश्नर को करना होगा यह काम
दिल्ली NCR
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
50, 60 और आज 65 रुपये! तीन दिन में चीनी के दाम बढ़े, फीका होगा रक्षाबंधन
क्रिकेट
सौरव गांगुली स्टाइल में सेलिब्रेशन, लॉर्ड्स की बालकनी में टीम इंडिया ने उतारी शर्ट
सौरव गांगुली स्टाइल में सेलिब्रेशन, लॉर्ड्स की बालकनी में टीम इंडिया ने उतारी शर्ट
साउथ सिनेमा
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द, तारीफ में कहा ये
'सूर्या मानसिक संघर्ष से गुजरे', राधिका सरतकुमार ने बयां किया एक्टर का दर्द
इंडिया
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
BCI चीफ मनन मिश्रा के खिलाफ CJP और वकीलों का प्रदर्शन, क्या है मांग?
धर्म
Sawan Putrada Ekadashi 2026: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल बेटे के लिए क्यों? बेटी की कामना करने वाले क्या करें
ABP NEWS
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
बाइक सवार लोगों ने 'ऑयल ऑपरेशन' को अंजाम दिया, उनकी इस घिनौनी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया।
ABP NEWS
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
जब नदी का नाम ही 'भूतही' हो, तो पुलिस कैसे बच सकती थी?
ABP NEWS
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
जोधपुर में फ़िल्मी अंदाज़ में अपहरण, स्कॉर्पियो में युवक का अपहरण।
ABP NEWS
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
जबलपुर में सांडों को लेकर ज़बरदस्त हंगामा
ABP NEWS
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
एक हाथी जंगल में बेफिक्र घूम रहा था, उसे देखकर गाँव वाले हैरान-परेशान रह गए।
Embed widget