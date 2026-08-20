पाकिस्तान में टिकटॉकर शम्सो बीबी की हत्या, बाहर बुलाया और मार दी गोली

पाकिस्तान के इस्लामाबाद के टैक्सिला में 14 अगस्त को एक टिकटॉकर शम्सो बीबी की बाइक सवार 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि उन्हें पैसों के लेन-देन के विवाद को लेकर जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. 28 साल की शम्सो बीबी के 1.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे. ऑनलाइन 'आयशा गिलामाना' के नाम से मशहूर शम्सो बीबी की पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हत्या हुई. उनके भाई नियामतुल्लाह ने पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ से इस मामले में दखल देने की अपील की है.

पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया

ARY न्यूज की सोमवार की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें वे 2 लोग भी शामिल हैं जिन पर कथित शूटर को भागने में मदद करने का आरोप है. बीबी के पिता फजल साहिबजादा की शिकायत के अनुसार, उनकी बेटी को काशिफ नाम के एक व्यक्ति का फोन आया था, जिसने उसे टैक्सिला में अपने घर के बाहर आने के लिए कहा था.

इसके बाद शम्सो बीबी परिजनों संग कार से एक बाजार के पास पहुंची ही थी तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और गोली चला दी. पुलिस ने बताया कि बीबी की गर्दन में गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई. ऑनलाइन वायरल हो रहे एक CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग कार को रोकते हुए दिख रहे हैं. उनमें से एक पिस्तौल निकालकर पास से गोली चलाता है.

क्या बोले शम्सो बीबी के पिता

अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, साहिबजादा ने शिकायत में कहा, "मेरी बेटी शम्सो बीबी टिकटॉक वीडियो बनाती थी और पिछले तीन-चार साल से ऐसा कर रही थी. इसके बाद परिवार ने बीबी का टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया और उनका यूट्यूब पेज भी अब दिखाई नहीं दे रहा है.

साहिबजादा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को पैसे लौटाने की मांग को लेकर 2 लोगों से धमकियां मिल रही थीं. उन्हें पक्का यकीन है कि उन दोनों में से कोई एक उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है. पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर ज्यादा फ़ॉलोअर्स वाली महिलाओं पर हमलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं.

डेटा रिपोर्टल की डिजिटल 2026 पाकिस्तान रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के आखिर तक पाकिस्तान में 18 साल और उससे अधिक उम्र के 7.99 करोड़ यूजर्स टिकटॉक पर थे. हाल की घटनाओं में टिकटॉक पर कंटेंट बनाने वाली कई महिलाओं की हत्या कर दी गई है.

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