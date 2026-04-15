अमेरिका-ईरान बातचीत के ठीक बाद पाकिस्तान में टेरर अटैक, एक सुरक्षाकर्मी की मौत, दूसरा घायल

पाकिस्तान में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत हुई है. इसके ठीक बाद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पोलियो टीकाकरण टीमों पर हुए अलग-अलग हमलों में एक पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा घायल हो गया. बलूचिस्तान में, नासिराबाद जिले के डेरा मुराद जमाली इलाके में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने पोलियो टीम पर गोलीबारी की, जिसमें एक कांस्टेबल की मौत हो गई.

क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आसिफ खानजादा ने बताया कि महिला कर्मचारियों सहित सुरक्षाकर्मियों का दल दोपहर के भोजन के लिए एक छायादार जगह पर रुका था, तभी तीन मोटरसाइकिलों पर सवार हमलावरों ने सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया. उन्होंने बताया, 'तीन मोटरसाइकिलों पर सवार हथियारबंद लोगों ने पोलियो टीकाकरण दल की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की.'

अधिकारी ने बताया कि इस हमले में कांस्टेबल फरहान बशीर मारे गए और हमलावर भागने में सफल रहे. अभी तक किसी भी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. खैबर पख्तूनख्वा में एक अलग घटना में, हांगू जिले के समाना रोड पर एक सशस्त्र हमलावर ने कांस्टेबल के दल पर गोलीबारी की, जिसमें मोहम्मद अनस नामक कांस्टेबल के पैर में गोली लगी. अनस को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया.

अटैक के तुरंत बाद गिरफ्तार हुआ संदिग्ध

पुलिस ने बताया कि हमले में शामिल संदिग्ध को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया. यह घटना सोमवार को प्रांत में पोलियो टीकाकरण दल की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा दस्ते पर अज्ञात आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी के दो दिन बाद हुई है.

गोलीबारी की उस घटना में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई और चार अन्य कर्मी घायल हो गए. घटना हांगू जिले के थल पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले चापरी वज़ीरान इलाके में प्रांतव्यापी पोलियो रोधी अभियान के पहले दिन हुई थी.

आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो टीम का किया अपहरण

पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक संबंधित घटना में, संदिग्ध आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में पोलियो टीम के तीन कर्मचारियों का अपहरण कर लिया. पुलिस के मुताबिक, यह घटना झंडोखेल इलाके में हुई, जहां अज्ञात लोगों ने पोलियो टीकाकरण दल के तीन सदस्यों का अपहरण कर लिया. ये कार्यकर्ता नियमित टीकाकरण करने गए थे.

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