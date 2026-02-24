पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर किया अटैक, बॉर्डर पर 5 जगहों पर झड़प, कैसे हैं ताजा हालात?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बॉर्डर पर पांच जगहों पर झड़प की खबरें सामने आई है. पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार (24 फरवरी 2026) शाम 6:43 बजे (भारतीय समयानुसार) उरघा बॉर्डर पर स्थित अफगानिस्तान की पोस्ट को आर्टिलरी से निशाना बनाया. इसके बाद उराघा बॉर्डर, जका खेल, वरघा, शाहकोट और लंदी कोटल इलाको में झड़प शुरू हो हुई.

अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की भारत ने निंदा की

पाकिस्तान की सेना ने रविवार की सुबह अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में एयरस्ट्राइक किया. काबुल ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन में रिहायशी जगहों पर हमला हुआ. वहीं पाकिस्तान ने कहा कि हमले अफगानिस्तान के आतंकी समूहों पर किए गए थे, जिन्हें वह पाक के अंदर हाल ही में हुए कई सुसाइड हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है. अफगानिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान के हवाई हमले की भारत ने निंदा की.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘भारत रमजान के पवित्र महीने के दौरान अफगान धरती पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों की मौत हुई है. यह पाकिस्तान की ओर से अपनी आंतरिक विफलताओं का दोष भारत पर डालने का एक और प्रयास है. भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपने समर्थन को दोहराता है.'

पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर आरोप

पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वह आतंकवादियों को हमलों के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम रहा है. इसके कारण पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच संबंध बिगड़ गए हैं. पिछले साल अक्टूबर में, दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त रूप से सशस्त्र संघर्ष हुआ था. पाकिस्तानी सेना के अनुसार, इसमें 23 पाकिस्तानी सैनिक और 200 से अधिक अफगान तालिबान सैनिक मारे गए थे.

पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक के बाद तालिबान ने आसिम मुनीर की सेना को कार्रवाई की चेतावनी दी. अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, पाकिस्तान ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों में हमारे आम लोगों पर बमबारी की, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए.