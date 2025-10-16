हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan-Taliban Tensions: अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ते नजर आए टैंक, तालिबान ने कर दिया बड़ा दावा, वीडियो वायरल

Pakistan-Taliban Tensions: अफगानिस्तान की सड़कों पर दौड़ते नजर आए टैंक, तालिबान ने कर दिया बड़ा दावा, वीडियो वायरल

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर भीषण झड़पों के बाद 48 घंटे का युद्धविराम लागू हुआ है. जानिए स्पिन बोल्डक में क्या हुआ और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव का कारण.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर उफान पर है. दोनों देशों के बीच चल रही झड़पों ने न केवल सीमावर्ती इलाकों को दहला दिया, बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को भी अस्थिर कर दिया है. ताजा घटनाक्रम में स्पिन बोल्डक क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच हुए संघर्ष के बाद 48 घंटे का युद्ध विराम घोषित किया गया है, लेकिन इस युद्ध विराम से पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए, जिन्होंने पूरे विवाद को और गरमा दिया.

युद्ध विराम से कुछ ही घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें कथित तौर पर तालिबान बलों को पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जा करते हुए दिखाया गया था. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब देते हुए कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट किया और पाकिस्तानी टैंक और हथियार जब्त किए. दावा किया गया है कि वीडियो में दिखाए गए टैंक दरअसल सोवियत युग के टी-55 टैंक थे, जो अफगान सेना के पुराने भंडार का हिस्सा हैं और 1980 के दशक से इस्तेमाल में हैं. वायरल वीडियो को लोग AI जेनरेटेड मान रहे हैं. इस वजह से एबीपी न्यूज़ वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. दूसरी ओर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस दावे को पूरी तरह नकारते हुए कहा, ''वे जिन टैंकों को हमारा बता रहे हैं, हमारे पास वैसे टैंक हैं ही नहीं. शायद उन्होंने वो टैंक किसी कबाड़ वाले से खरीद लिए हों.

सीमा पर झड़पों का बैकग्राउंड

यह झड़पें उस समय शुरू हुईं, जब अफगान सीमा की ओर से पाकिस्तान के सुरक्षा ठिकानों पर हमले हुए. पाकिस्तान ने इसका जवाब हवाई हमलों से दिया, जिसके बाद स्थिति और गंभीर हो गई. स्पिन बोल्डक, जो अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्व में स्थित है, हमेशा से दोनों देशों के बीच विवादित इलाका रहा है. पिछले सप्ताहांत में हुई लड़ाई में दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए. अफगानिस्तान की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनके बलों ने रात भर चलाए गए अभियानों में 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि पाकिस्तान के अनुसार यह संख्या केवल 23 थी. पाकिस्तानी अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई में दावा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है.

युद्ध विराम और कूटनीतिक कोशिशें

लगातार हो रहे संघर्ष के बाद, दोनों देशों ने 48 घंटे का युद्ध विराम समझौता किया. इस्लामाबाद की ओर से कहा गया कि यह युद्धविराम रचनात्मक बातचीत और शांति समाधान खोजने के लिए एक अवसर है. वहीं, अफगानिस्तान ने भी युद्धविराम को स्वीकार किया, लेकिन उसने पाकिस्तान पर यह आरोप दोहराया कि इस्लामाबाद ने पहले हवाई हमले कर झड़प की शुरुआत की थी. समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पिन बोल्डक के स्थानीय निवासी अब धीरे-धीरे अपने घरों को लौटने लगे हैं, जहां से वे लड़ाई के दौरान पलायन कर गए थे. हालांकि, सीमा पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और दोनों ओर से भारी सैन्य तैनाती की खबरें हैं.

ये भी पढ़ें: व्लादिमीर क्यों आ रहे हैं भारत? रूस के राजदूत ने किया खुलासा, बताया क्या होगा एजेंडा

Published at : 16 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Tags :
Afghanistan Pakistan WORLD NEWS IN HINDI Pakistan-Taliban Tensions
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
हेल्थ
Sudden Gamer Death Syndrome: फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
फ्री फायर खेलते-खेलते गई 13 साल के बच्चे की जान, जानिए क्या है 'सडन गेमर डेथ'
शिक्षा
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
एमपीपीएससी ने जारी किया एमपी सेट 2025 का नोटिफिकेशन, जानें कब और कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?
क्या विराट कोहली की तरह भाई के नाम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्या बच्चे ऐसे फैसले में नहीं जता सकते विरोध?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget