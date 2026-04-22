हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPakistan Taimoor Missile: 0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?

Pakistan Taimoor Missile: 0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?

Pakistan Taimoor Missile: 'तैमूर' एक एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम है. इसे खासतौर पर जहाज से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है. ये मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों पर करीब 600 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 22 Apr 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटा पाकिस्तान अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा है. पाकिस्तान की नौसेना ने स्वदेशी 'तैमूर' एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है. इस परीक्षण से पाकिस्तान की समुद्री हमला करने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले 16 अप्रैल को भी उसने एक स्वदेशी एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण किया था. 

'तैमूर' एक एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम है. इसे खासतौर पर जहाज से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है. ये मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों पर करीब 600 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है. पाकिस्तान को हमेशा डर सताता रहता है कि अगर भारत के साथ सैन्य टकराव हुआ तो अरब सागर के किनारे बसे कराची या ग्वादर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा. इसी मिशन में जुटे आसिम मुनीर ने 600 किलोमीटर की दूरी तक मार सकने वाली मिसाइल तैयार कर ली है. पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि अगर इस इलाके में संघर्ष होता है तो वो टकराव खतरनाक हो सकता है. 

ये भी पढ़ें- ईरान से जंग के बीच रूस से तुंगुस्का डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत, हो गया ऐलान, जानें कितना खतरनाक

कितनी खतरनाक है तैमूर?

तैमूर एक स्वदेशी, कम दृश्यता वाली हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान के NESCOM और ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के तहत डेवलेप किया गया है. इसे Ra'ad और Ra'ad II मिसाइलों का अपग्रेडेशन माना जा रहा है. हालांकि इसे समुद्री हमलों के लिए अभियान के लिए तैयार किया गया है. पाकिस्तान का कहना है कि यह हथियार 600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, जिससे प्रक्षेपण करने वाले विमान कई नौसैनिक वायु रक्षा प्रणालियों की मारक क्षमता से काफी बाहर रह सकते हैं यानी पाकिस्तान के एयरस्पेस से कोई लड़ाकू विमान उत्तरी अरब सागर में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर शिप को टारगेट कर सकता है.

कितनी है तैमूर की स्पीड?

डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मिसाइल में 400 से 450KG हाई एक्सप्लोसिव वारहेड लगा हुआ है, जिससे ये मिसाइल विध्वंसक जहाजों, फ्रिगेट जहाजों, जहाजों और रसद सहायता जहाजों को तबाह कर सकती है. तैमूर एक टर्बोजेट इंजन के जरिए इस्तेमाल की जाएगी, इसकी स्पीड करीब मैक 0.8 की है, जिससे यह सबसोनिक हो जाता है, लेकिन अगर यह रडार क्षितिज से नीचे रहता है तो इसे रोकना अभी भी मुश्किल है.

ये भी पढ़ें- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!

INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का कुछ बिगाड़ पाएगी तैमूर?

रिपोर्ट के अनुसार, इसकी उड़ान प्रोफ़ाइल इसे 152 मीटर जितनी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की अनुमति देती है, जबकि मिसाइल लक्ष्य क्षेत्र की ओर उतरने से पहले पारगमन के दौरान अधिक ऊंचाई पर भी काम कर सकती है. पाकिस्तान ने तैमूर को खासकर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को टारगेट में रखते हुए डेवलेप किया है, जोकि विध्वंसक और फ्रिगेट जहाजों के काफिलों के साथ चलते हैं. ये जहाज आने वाले क्रूज मिसाइल खतरों से बचाव के लिए लंबी दूरी के सेंसर और बराक-8 जैसी बहुस्तरीय रक्षात्मक मिसाइलों पर काफी हद तक निर्भर करते हैं, जिसका ये तैमूर मिसाइल कुछ नहीं बिगाड़ सकती है.

Published at : 22 Apr 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
PAKISTAN NEWS PAHALGAM ATTACK Pakistan Taimoor Missile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Israel Iran War Live: अमेरिका के साथ पाकिस्तान में कब होगी बातचीत? ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
Live: अमेरिका के साथ पाकिस्तान में कब होगी बातचीत? ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
विश्व
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाते ही गुस्से में ईरान, होर्मुज धुआं-धुआं! IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग में जहाज का कंट्रोल रूम तबाह
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाते ही गुस्से में ईरान, होर्मुज धुआं-धुआं! IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग में जहाज का कंट्रोल रूम तबाह
विश्व
सीजफायर हो गया... अब होर्मुज खोलने के लिए 30 से ज्यादा देश होंगे इकट्ठे, लंदन में मीटिंग, भारत होगा शामिल?
सीजफायर हो गया... अब होर्मुज खोलने के लिए 30 से ज्यादा देश होंगे इकट्ठे, लंदन में मीटिंग, भारत होगा शामिल?
विश्व
ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने पर दिया क्रेडिट तो शहबाज शरीफ की चौड़ी हो गई छाती, बोले- 'दिल से...' फिर क्यों भड़का ईरान?
ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाने पर दिया क्रेडिट तो शहबाज शरीफ की चौड़ी हो गई छाती, बोले- 'दिल से...' फिर क्यों भड़का ईरान?
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीजफायर हो गया... अब होर्मुज खोलने के लिए 30 से ज्यादा देश होंगे इकट्ठे, लंदन में मीटिंग, भारत होगा शामिल?
सीजफायर हो गया... अब होर्मुज खोलने के लिए 30 से ज्यादा देश होंगे इकट्ठे, लंदन में मीटिंग, भारत होगा शामिल?
दिल्ली NCR
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
विश्व
US Iran WAR: ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बीच IRGC की सीधी धमकी- 'पूरी ताकत से अमेरिकी...'
ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बीच IRGC की सीधी धमकी- 'पूरी ताकत से अमेरिकी...'
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
राम-लक्ष्मण और GST... प्रकाश राज ने रामायण पर क्या कहा? जिसके कारण मच गया बवाल, FIR दर्ज
राम-लक्ष्मण और GST... प्रकाश राज ने रामायण पर क्या कहा? जिसके कारण मच गया बवाल, FIR दर्ज
न्यूज़
US Israel Iran War Live: अमेरिका के साथ पाकिस्तान में कब होगी बातचीत? ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
Live: अमेरिका के साथ पाकिस्तान में कब होगी बातचीत? ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
नौकरी
इस स्टेट में निकली 11 हजार प्राइमरी टीचर की भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख बेहद नजदीक
इस स्टेट में निकली 11 हजार प्राइमरी टीचर की भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख बेहद नजदीक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कर रही किसानों को मालामाल, इस आसान तरीके से होगी तगड़ी कमाई
सौंफ की खेती कर रही किसानों को मालामाल, इस आसान तरीके से होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget