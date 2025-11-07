हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!

PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!

Pakistan Hafiz Saeed: पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने पीएमएमएल के ऑफिस का दौरा किया. उनके इस दौरे को हाफिज सईद की राजनीतिक संस्था को दिए जा रहे आधिकारिक संरक्षण के रूप में देखा जा रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)
आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के एक मंत्री ने हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) की राजनीतिक शाखा का दौरा किया. शहबाज सरकार के मंत्री तलाल चौधरी ने प्रतिबंधित संगठन जेयूडी के पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) के कार्यालय का दौरा किया और उसके नेताओं से मुलाकात की.

पाकिस्तानी मंत्री आतंकियों ने किया भव्य स्वागत

राज्य मंत्री सीनेटर तलाल चौधरी लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद स्थित पीएमएमएल हाउस गए, जहां उसके नेताओं ने उनका स्वागत किया. उनके इस दौरे को सईद के राजनीतिक संगठन को शहबाज सरकार की ओर से आधिकारिक संरक्षण के रूप में देखा जा रहा है. मुंबई हमले का सरगना हाफिज सईद कई आतंकी वित्तपोषण मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 से लाहौर की कोट लखपत जेल में है.

बैठक को लेकर आतंकी संगठन का बयान

पीएमएमएल ने एक बयान में कहा कि यात्रा के दौरान चौधरी ने पार्टी नेतृत्व के साथ विस्तृत बैठक की. इसमें कहा गया, 'चर्चा मौजूदा राजनीतिक स्थिति और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही. दोनों पक्षों ने राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक स्थिरता और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निरंतरता के महत्व पर जोर दिया.'

बयान में कहा गया कि प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी राजनीतिक ताकतों को सद्भाव को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सामूहिक और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

आतंकी संगठन को संरक्षण देने में जुटा PAK

हाल के दिनों में किसी भी संघीय मंत्री का पीएमएमएल कार्यालय का यह पहला दौरा है. इससे पहले, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष मलिक अहमद खान ने पंजाब के कसूर जिले में पीएमएमएल की एक रैली में शिरकत की थी और सईद की तारीफ की थी. हाल के कुछ सालों में किसी मंत्री का पीएमएमएल कार्यालय का यह पहला दौरा है, जिससे पाकिस्तान के नेताओं और कट्टरपंथी संगठनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया है.

Published at : 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)
Embed widget