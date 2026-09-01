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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वSCO समिट: पानी के लिए गिड़गिड़ाए पाक PM शहबाज, आतंकवाद पर हैरान करने वाला बयान

SCO समिट: पानी के लिए गिड़गिड़ाए पाक PM शहबाज, आतंकवाद पर हैरान करने वाला बयान

पाकिस्तानी पीएम ने SCO समिट में कहा कि पानी हमारे क्षेत्र की जीवन-रेखा है और इसका इस्तेमाल कभी भी हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए. शहबाज शरीफ ने आतंकवाद को लेकर भी बयान दिया.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 01 Sep 2026 05:33 PM (IST)
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सिंधु जल संधि पर भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान दुनियाभर के मंचों से गिड़गड़ा रहा है. आतंकवाद को लेकर चुप रहने वाले शहबाज शरीफ को जब लगा कि पाकिस्तान में पानी का संकट छा सकता है तो उन्होंने किर्गिस्तान में SCO के मंच से इस मुद्द को उठाया. शहबाज ने पानी को  'Lifeblood of region' यानी कि क्षेत्र की जीवनरेखा बताया. पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि पानी हमारे क्षेत्र की जीवन-रेखा है और इसका इस्तेमाल कभी भी हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए.

आतंकवाद को लेकर शहबाज का बयान

शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने SCO समिट में सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया. हर मोड़ पर आतंकवाद का साथ देने वाले पाकिस्तान सरकार की बोली SCO मंच पर अचानक बदल गई. बलूचिस्तान और पीओके में PAK आर्मी सरेआम लोगों पर गोली और बारूद बरसा रही है. दूसरी ओर शहबाज शरीफ दुनिया के पावरफुल मंच पर कहते हैं कि आतंकवाद के हर रूप की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन वो खुद अपनी सेना को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं.

शहबाज शरीफ ने कहा, 'बिश्केक में SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. पाकिस्तान 2027 में एससीओ की अध्यक्षता करने जा रहा है. पिछले 25 सालों में SCO क्षेत्रीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है.' उन्होंने कहा, 'आतंकवाद की हर तरह से निंदा की जानी चाहिए.'

पानी के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान

पाकिस्तानी पीएम ने भारत का नाम लिए बिना सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा, 'पानी हमारे क्षेत्र की जीवन-रेखा है. इसका इस्तेमाल कभी भी हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए. साझा समझौते के तहत इसका सम्मान किया जाना चाहिए.' शहबाज शरीफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले 31 अगस्त 2026 को भारत ने एक बार फिर आईडब्ल्यूटी यानी सिंधु जल संधि को लेकर तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (सीओए) के फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया.

भारत ने 'सीओए' के फैसले को किया खारिज

विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा, 'गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सिंधु जल संधि के तहत अंतरिम उपायों और संधि की स्थिति के बारे में अपना फैसला सुनाया है. यह तथाकथित कोर्ट विश्व बैंक के संधि की शर्तों का साफ तौर पर उल्लंघन करते हुए बनाया गया था. भारत इसके तथाकथित फैसले को पूरी तरह से खारिज करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इस गैर-कानूनी संस्था के पहले के सभी फैसलों को सख्ती से खारिज किया है.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 01 Sep 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Indus Water Treaty Pakistan Shehbaz Sharif Breaking News Abp News
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