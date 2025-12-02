साइक्लोन दितवाह से निपटने के लिए पाकिस्तान ने श्रीलंका को मदद भेजी थी, लेकिन उन फूड पैकेट पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 थी. पाकिस्तान ने पानी, दूध पाउडर और आटे सहित कई पैकेट भेजे थे. पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने 30 नवंबर को एक्स पर इससे जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की किरकिरी होने लगी. राहत सामग्री वाली तस्वीर में एक्सपायरी डेट साफ-साफ लिखी नजर आ रही है.

पाकिस्तान हाई कमीशन के पोस्ट के बाद मचा हड़कंप

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इस हरकत के बाद यूजर्स उसकी खूब आलोचना कर रहे हैं. श्रीलंका साइक्लोन दितवाह की वजह से भारी बाढ़ का सामना कर रहा है. इसमें अभी तक 390 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "श्रीलंका में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित हमारे भाइयों और बहनों की सहायता के लिए पाकिस्तान से राहत पैकेज सफलतापूर्वक पहुंचा दिए गए हैं, जो हमारी अटूट एकजुटता का प्रतीक है."





'कचरे में फेंकने के बजाए श्रीलंका भेज दिए'

एक यूजर ने पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से जारी तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, "पाकिस्तान ने खराब हो चुकी खाद्य सामग्री कचरे में फेंकने के बजाए श्रीलंका भेजने का विकल्प चुना." एक अन्य यूजर ने बिस्कुट के पैकेट की तस्वीरें शेयर कर कहा कि ये पाकिस्तान की नहीं, बल्कि श्रीलंका में बनी बिस्कुट है. उन्होंने लिखा, "श्रीलंकाई बिस्कुट हैं. ये पाकिस्तान से आए राहत पैकेज नहीं लगते हैं."

Instead of disposing in garbage, Pakistan chose to send its expired Food materials to flood hit Sri Lanka pic.twitter.com/nqpsukHRNv — Rishi Bagree (@rishibagree) December 2, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान एक्सपायर हो चुका खाद्य सामग्री की आपूर्ति कर रहा है. एक ऐसा देश जो अपने लोगों का पेट भरने में असमर्थ है, वह बाढ़ सामग्री के रूप में श्रीलंका को एक्सपायर हो चुका खाद्य सामग्री आपूर्ति कर रहा है." कई यूजर्स ने पाकिस्तान को इस हरकत के लिए बेशर्म कहा है.

🚨 Pakistan Supplying Expired Food



A Country That Cannot Afford to Feed its Own People is supplying Food That Expired 1 Year and 1 Month ago as relief Material to Sri Lanka Floods https://t.co/P7tqssZ6rc pic.twitter.com/0ybRyUDupW — INDIAN (@hindus47) December 2, 2025

भारत ने किया पाकिस्तान का पर्दाफाश

भारत ने पाकिस्तानी मीडिया में आई उन खबरों को फर्जी करार दिया, जिनमें कहा गया है कि भारत ने श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए पाकिस्तान को अपने एयरस्पेस से उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी. अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने सोमवार को दोपहर लगभग एक बजे (भारतीय समयानुसार) भारतीय एयरस्पेस के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति मांगते हुए आधिकारिक अनुरोध किया था.

अधिकारियों के मुताबिक, चूंकि अनुरोध श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए किया गया था, इसलिए भारत ने इसे शीघ्रता से मंजूरी दे दी और सोमवार को शाम साढ़े पांच बजे (भारतीय समयानुसार) आधिकारिक माध्यम से पाकिस्तान को इसकी सूचना दे दी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान एक दूसरे का एयरस्पेस प्रयोग नहीं कर रहे हैं.