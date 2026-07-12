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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका और ईरान के बीच टूटा MoU, टेंशन में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान और सऊदी अरब का आया रिएक्शन

अमेरिका और ईरान के बीच टूटा MoU, टेंशन में शहबाज शरीफ, पाकिस्तान और सऊदी अरब का आया रिएक्शन

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने पर चिंता जताई है. दोनों देशों ने अमेरिका-ईरान के बीच ठप पड़ी वार्ता को फिर से शुरू कराने पर जोर दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 12 Jul 2026 02:15 PM (IST)
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पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने पर चिंता जताते हुए कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया टकराव से क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सऊदी अरब के उनके समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान ने शनिवार को फोन पर बातचीत की. 

एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका-ईरान के बीच ठप पड़ी वार्ता को फिर से शुरू कराने के प्रयासों के तहत ईरान और कतर के नेताओं से अलग-अलग बातचीत की थी. अधिकारियों ने कहा कि हालिया तनाव और हमलों के बाद संघर्षरत पक्षों के बीच बंद हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के प्रयासों के बीच ये बातचीत की गई.

अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के मकसद से 18 जून को इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद 21 जून को स्विट्जरलैंड में तकनीकी स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के अनुसार, दोनों विदेश मंत्रियों ने क्षेत्र के हालिया घटनाक्रम को लेकर बात की. 

सऊदी अरब ने बातचीत की अपील की

विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि फिर से शुरू हुआ संघर्ष किसी के हित में नहीं है और इससे क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता स्थापित करने के प्रयास कमजोर होते हैं. सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने जारी कूटनीतिक प्रयासों पर अपने देश का दृष्टिकोण रखा और तनाव कम करने और संवाद जारी रखने पर जोर दिया.

इशाक डार ने सभी पक्षों से संयम बरतने की पाकिस्तान की अपील दोहराई. उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के प्रयासों को शांतिपूर्ण और सार्थक परिणाम हासिल करने के लिए आवश्यक समय और अवसर दिया जाना चाहिए. इस बीच डार ने मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से भी फोन पर बातचीत की और उन्हें मालदीव के आगामी 61वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
Saudi Arabia Pakistan US-Iran War West Asia
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