भारत के 'बेस्ट फ्रेंड' रूस के साथ PAK ने कर ली बड़ी डील, शहबाज के इतने करीब क्यों जा रहे पुतिन?

पाकिस्तान ने भारत के बेस्ट फ्रेंड माने जाने वाले रूस के साथ एक बड़ा समझौता किया है. किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के गृह मंत्रियों की बैठक में इस पर हस्ताक्षर हुए हैं. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि दोनों देश अवैध इमिग्रेशन और नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हुए हैं.

SCO की इस मीटिंग में पाकिस्तान की ओर से गृहमंत्री मोहसिन नकवी बिश्केक पहुंचे हुए थे, वहीं रूस की ओर से व्लादिमीर कोलोकोल्त्सेव वहां मौजूद थे. दोनों देशों के बीच जिन समझौतों पर मुहर लगी है उनमें अवैध नागरिकों का डिपोर्टेशन, घुसपैठ पर लगाम और ड्रग तस्करी पर एक्शन शामिल हैं.

समझौते का क्या होगा असर?

इस समझौते के बाद अब दोनों देश एक-दूसरे के यहां अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने में मदद करेंगे. अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे ताकि घुसपैठ को रोका जा सके. इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए साझा कार्रवाई भी की जाएगी.

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पाकिस्तान ने रूस के साथ की थी ये डील

पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान ने रूस के साथ एक और बड़ा समझौता किया था, जिसमें कराची स्थित पाकिस्तान स्टील मिल (PSM) को फिर से शुरू करने पर हस्ताक्षर किए गए थे. यह डील रूस की राजधानी मॉस्को स्थित पाकिस्तानी दूतावास में हुई थी. पाकिस्तान स्टील मिल (PSM) साल 1973 में सोवियत संघ की सहायता से ही स्थापित की गई थी. इस डील का टारगेट साल 2027 तक इस मिल को फिर से शुरू करना है.

शहबाज के करीब क्यों जा रहे पुतिन?

पुतिन का शहबाज शरीफ के इतने करीब जाना उनकी सोची-समझी रणनीति है. इसके पीछे मुख्य कारण पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही रूसी अर्थव्यवस्था के लिए नए बाजार खोजना, दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना और पाकिस्तान को चीनी प्रभाव से मुक्त रखना है. पुतिन ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान कोई छोटा देश नहीं है और वह पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में नहीं है.

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