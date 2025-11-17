भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने रविवार (16 नवंबर) को पंजाब प्रांत के झेलम स्थित तिल्ला फायरिंग रेंज में 'राद-उल-फतह' नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया. यह ड्रिल भारतीय सीमा से सिर्फ 190 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित की गई. अभ्यास में पाकिस्तानी सेना की 1 कॉर्प्स, एविएशन कॉर्प्स, सेकंड आर्टिलरी डिवीजन और 6th आर्मर्ड डिवीजन की यूनिट्स ने हिस्सा लिया.

इस ड्रिल के दौरान सेकंड आर्टिलरी डिवीजन ने फतह-1 और फतह-2 मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया. साथ ही SH-15 आर्टिलरी गन की फायरिंग भी की गई. पाकिस्तान की एविएशन विंग की रेवाली स्क्वाड ने कोबरा और Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग कर अपनी क्षमता दिखाई.





जॉर्डन के राजा के सामने शक्ति-प्रदर्शन

इस सैन्य अभ्यास में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, पाक पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हुए. जॉर्डन के राजा को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट की उड़ान भी करवाई. 6th डिवीजन ने अपने 6MBT-Hyder टैंक से भी फायरिंग की, जबकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकसित आत्मघाती ड्रोन और 7 व 10 इंच FPV ड्रोन भी टेस्ट किए.

10 KM रेंज वाले हथियारबंद क्वाडकॉप्टर का प्रदर्शन

NRTC (नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन) के प्रमुख ब्रिगेडियर अमजत शब्बीर ने जॉर्डन के राजा को पाकिस्तान में विकसित असॉल्ट राइफल लगे क्वाडकॉप्टर का भी डेमो दिखाया. यह ड्रोन 10 किमी की रेंज और 3 किमी की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है.





फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्या कहा?

अभ्यास के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पत्रकारों को ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग दी. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने भारत पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देगा.

पाकिस्तान ने किया था बड़ा सैन्य अभ्यास

भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही खारियां में बड़ा सैन्य अभ्यास किया था. अब झेलम के तिल्ला फायरिंग रेंज में दोबारा ड्रिल का उद्देश्य जॉर्डन को अपने हथियार बेचने का प्रयास प्रतीत होता है. इसलिए 'राद-उल-फतह' अभ्यास को जॉर्डन के राजा को मुख्य अतिथि बनाकर आयोजित किया गया.

सूत्रों ने यह भी बताया कि इस दौरान आसिम मुनीर खुद GHQ की 786 नंबर प्लेट वाली आधिकारिक जीप चलाते नजर आए, जिसमें आमतौर पर पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख बैठता है.