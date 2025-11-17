हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर

भारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर

पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव के बीच झेलम में 'राद-उल-फतह' सैन्य अभ्यास किया, जिसमें जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय शामिल हुए. अभ्यास में मिसाइलें, टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया गया.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 17 Nov 2025 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने रविवार (16 नवंबर) को पंजाब प्रांत के झेलम स्थित तिल्ला फायरिंग रेंज में 'राद-उल-फतह' नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया. यह ड्रिल भारतीय सीमा से सिर्फ 190 किलोमीटर की दूरी पर आयोजित की गई. अभ्यास में पाकिस्तानी सेना की 1 कॉर्प्स, एविएशन कॉर्प्स, सेकंड आर्टिलरी डिवीजन और 6th आर्मर्ड डिवीजन की यूनिट्स ने हिस्सा लिया.

इस ड्रिल के दौरान सेकंड आर्टिलरी डिवीजन ने फतह-1 और फतह-2 मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन किया. साथ ही SH-15 आर्टिलरी गन की फायरिंग भी की गई. पाकिस्तान की एविएशन विंग की रेवाली स्क्वाड ने कोबरा और Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग कर अपनी क्षमता दिखाई.


भारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर

जॉर्डन के राजा के सामने शक्ति-प्रदर्शन

इस सैन्य अभ्यास में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, पाक पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल हुए. जॉर्डन के राजा को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट की उड़ान भी करवाई. 6th डिवीजन ने अपने 6MBT-Hyder टैंक से भी फायरिंग की, जबकि पाकिस्तान ने चीन की मदद से विकसित आत्मघाती ड्रोन और 7 व 10 इंच FPV ड्रोन भी टेस्ट किए.

10 KM रेंज वाले हथियारबंद क्वाडकॉप्टर का प्रदर्शन

NRTC (नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन) के प्रमुख ब्रिगेडियर अमजत शब्बीर ने जॉर्डन के राजा को पाकिस्तान में विकसित असॉल्ट राइफल लगे क्वाडकॉप्टर का भी डेमो दिखाया. यह ड्रोन 10 किमी की रेंज और 3 किमी की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है.


भारत को डराने की कोशिश? जॉर्डन के राजा के सामने PAK सेना की हाई-इंटेंसिटी वॉर रिहर्सल, उतारे JF-17 और कोबरा हेलीकॉप्टर

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्या कहा?

अभ्यास के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पत्रकारों को ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग दी. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने भारत पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान जवाब देगा.

पाकिस्तान ने किया था बड़ा सैन्य अभ्यास

भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही खारियां में बड़ा सैन्य अभ्यास किया था. अब झेलम के तिल्ला फायरिंग रेंज में दोबारा ड्रिल का उद्देश्य जॉर्डन को अपने हथियार बेचने का प्रयास प्रतीत होता है. इसलिए 'राद-उल-फतह' अभ्यास को जॉर्डन के राजा को मुख्य अतिथि बनाकर आयोजित किया गया.

सूत्रों ने यह भी बताया कि इस दौरान आसिम मुनीर खुद GHQ की 786 नंबर प्लेट वाली आधिकारिक जीप चलाते नजर आए, जिसमें आमतौर पर पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख बैठता है.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 07:25 AM (IST)
Tags :
Jordan Pakistan Military Asim Munir Fateh Missile
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
तमिल सिनेमा
Kaantha BO Day 3: खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, तीन में में बस इतना कलेक्शन कर पाई फिल्म
खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
CCTV में दो फोन, धमाके के बाद दोनों गायब! क्या इसी में छिपा है दिल्ली ब्लास्ट का असली सच?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
प्राचीन तीर्थों और कूपों का पुनरुद्धार कराएं, संभल के विकास को लेकर CM योगी का निर्देश
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
भारत-पाकिस्तान मैच में हाईवोल्टेड ड्रामा! कैच पकड़ा गया, फिर भी बल्लेबाज क्यों नॉटआउट! जानें आईसीसी के नए नियम में क्या है?
तमिल सिनेमा
Kaantha BO Day 3: खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, तीन में में बस इतना कलेक्शन कर पाई फिल्म
खूब तारीफ के बावजूद 'कांथा' की कमाई में संडे को आई गिरावट, जानें- तीन दिनों का कलेक्शन
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जिम की जरूरत नहीं, घर पर करें ये उपाय और बैक फैट को कहें अलविदा
जनरल नॉलेज
पेग में ही क्यों नापी जाती है शराब, आखिर क्या है इसकी वजह?
पेग में ही क्यों नापी जाती है शराब, आखिर क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget