क्वेटा ट्रेन विस्फोट पर सामने आया शहबाज शरीफ का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के संकल्प पर अडिग।

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में रविवार (24 मई, 2026) सुबह में हुए एक बड़े आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा, इस हमले में 70 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के मजीद ब्रिगेड ने एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है. जिस पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए हमले को कारयाना हरकत करार दिया है और हमले में मारे गए और घायल लोगों के प्रति संवेदना जताई है.

बम विस्फोट को लेकर क्या बोले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री?

I strongly condemn the heinous bomb explosion near Chaman Phatak, Quetta, which has resulted in the tragic loss of innocent lives and left many others injured.



Such cowardly acts of terrorism cannot weaken the resolve of the people of Pakistan. We remain steadfast in our… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार (24 मई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा किया है. जिसमें उन्होंने कहा, ‘मैं क्वेटा के चमन फाटक के पास अंजाम दिए गए बम विस्फोट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की दुखद मौत हो गई है और काफी लोग घायल भी हुए हैं.’

उन्होंने कहा, ‘आतंकवाद की ऐसी कायराना हरकतें पाकिस्तान के लोगों के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती है. हम आतंकवाद को उसके हर रूप और स्वरूप में खत्म करने के अपने संकल्प पर अडिग हैं.’

पीड़ितों के प्रति शहबाज ने जताई संवेदना

पाकिस्तानी पीएम ने आगे कहा, ‘मैं इस हमले के सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. इस दुख की घड़ी में पूरा देश बलूचिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है.’

पाकिस्तानी सेना के कर्मचारी ट्रेन में कर रहे थे सफर

जानकारी के मुताबिक, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन क्वेटा कैंट से पाकिस्तानी सेना के कर्मचारियों को लेकर रवाना हुई थी. इसी दौरान चमन फाटक के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के मजीद ब्रिगेड के एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया. इस धमाके की चपेट में आने से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से तबाह हो गई और आसपास के इलाकों में हर तरफ अफरा-तफरी मच गई.

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