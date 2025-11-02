हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान: ईशनिंदा के आरोप में दृष्टिबाधित ईसाई गिरफ्तार, परिवार बोला- 'पैसों के विवाद में...'

पाकिस्तान: ईशनिंदा के आरोप में दृष्टिबाधित ईसाई गिरफ्तार, परिवार बोला- 'पैसों के विवाद में...'

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक दृष्टिबाधित ईसाई व्यक्ति को पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत मामला दर्ज है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 02 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के आरोप में 49 वर्षीय एक दृष्टिबाधित ईसाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार (02 नवंबर, 2025) को यह जानकारी दी. नदीम मसीह पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप है और अगर यह आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें मौत की सजा हो सकती है.

पुलिस अधिकारी मुहम्मद याकूब ने बताया, 'मसीह को हाल में लाहौर के मॉडल टाउन पार्क से गिरफ़्तार किया गया. पुलिस को एक पार्किंग ठेकेदार ने बताया कि मसीह ने पैगंबर का अपमान किया है.' मसीह पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके वकील जावेद सहोत्रा ​​ने कहा कि प्राथमिकी में बड़ी विसंगतियां हैं, जिन्हें कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और उम्मीद है कि मसीह को जमानत मिल जाएगी.

लाहौर हाई कोर्ट का करेंगे रुख

अखबार ‘इंटरनेशनल-मॉर्निंग स्टार न्यूज’ से बातचीत में सहोत्रा ​​ने कहा कि यदि निचली कोर्ट से मसीह को जमानत नहीं मिलती है तो वह लाहौर हाई कोर्ट का रुख करेंगे, जो निश्चित रूप से इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा. सहोत्रा ​​ने दावा किया कि मसीह, जिसके दाहिने पैर में लोहे की रॉड लगी है, को पुलिस ने हिरासत में प्रताड़ित किया.

मसीह की मां ने बताई सच्चाई

मसीह की मां ने कहा कि उनके बेटे को अक्सर एक पार्किंग ठेकेदार और उसके साथियों की ओर से परेशान किया जाता था और उनका मसीह के साथ पैसों को लेकर विवाद था, जिसके कारण उनके खिलाफ ईशनिंदा का आरोप लगाया गया. पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग मुख्यतः धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और व्यक्तिगत और आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए किया जाता रहा है.

ये भी पढ़ें:- हमास को खत्म करके दम लेंगे बेंजामिन नेतन्याहू, कह दी ये बड़ी बात; लेबनान को भी दी हिदायत

Published at : 02 Nov 2025 11:04 PM (IST)
Tags :
Christian Prophet Muhammad Pakistan PUNJAB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
Advertisement

वीडियोज

'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
चुनावी बयार...पावर स्टार Vs ट्रेंडिंग स्टार
Sandeep Chaudhary: वोट के लिए कुछ भी करेगा!
Bihar Election 2025: पूर्णिया में किसकी हवा? जनता ने बता दिया!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
‘भारत के साथ संबंधों में हो रही प्रगति’, अमेरिका संग रिश्तों में तल्खी के बीच बोले PM मार्क कार्नी
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े
वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं?
इंडिया
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ISRO ने बाहुबली रॉकेट से स्पेस में भेजी नेवी की सैटेलाइट... भारत की ये आंख रखेगी हर दुश्मन पर नजर
ओटीटी
Mirai Hindi OTT Release: अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
अब हिंदी में ओटीटी पर आ रही 'मिराय', जानें कहां देख सकते हैं तेजा सज्जा की फिल्म
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
सरकार की इस योजना में 436 रुपये में मिलेगा लाखों का बीमा कवर, जानें फायदे का सौदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget