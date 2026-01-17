हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वशरीफ परिवार में फिर गूंजी शहनाई, बेटे जुनैद के निकाह में मरियम नवाज का दिखा खूबसूरत अंदाज, किसे-किसे दिया न्यौता?

शरीफ परिवार में फिर गूंजी शहनाई, बेटे जुनैद के निकाह में मरियम नवाज का दिखा खूबसूरत अंदाज, किसे-किसे दिया न्यौता?

Junaid Asghar Wedding: जुनैद सफदर ने अपने मेहंदी फंक्शन के कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया. इसमें उनकी मां मरियम नवाज शरीफ बेहद शानदार लुक में नजर आईं.

By : आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़ | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 Jan 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पाकिस्तान मुस्लिम लीग–नवाज (PML-N) के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नाती और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर का निकाह हो गया है. शादी से जुड़े कार्यक्रम शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को मेहंदी फंक्शन के साथ शुरू हो गए थे. जुनैद सफदर की शादी PML-N के वरिष्ठ नेता शेख रोहैल असगर की पोती शांजे अली रोहैल के साथ हो रही है. बेटे की मेहंदी के दौरान मां मरियम नवाज शरीफ का एक बेहद शानदार लुक सामने आया है. इस लुक में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही हैं.

एमरल्ड थीम पर बेस्ड इस मेहंदी फंक्शन में मरियम नवाज मस्टर्ड येलो कलर की ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. मेहंदी फंक्शन के दौरान उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी वायरल हो रहीं हैं. जुनैद सफदर की शादी के जश्न की पाकिस्तान के लाहौर के जाती उमरा स्थित शरीफ परिवार के आवास पर भव्य मेहंदी समारोह के साथ हुई.

मेहंदी फंक्शन में दोनों परिवारों के बेहद करीबी लोग हुए शामिल

जुनैद सफदर और शांजे अली रोहैल की मेहंदी समारोह में दोनों परिवारों के बेहद करीबी रिश्तेदार और कई प्रमुख मेहमान शामिल हुए. वहीं, जुनैद सफदर ने अपनी मंगेतर शांजे अली असगर के साथ अपनी मेहंदी के कुछ फोटोज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इन तस्वीरों में जुनैद की मां और पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज शरीफ भी बेहद खूबसूरत लुक में नजर आईं.

जुनैद सफदर की शादी का पूरा शेड्यूल?

मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर की शादी मेहंदी के साथ शुक्रवार (16 जनवरी) को शुरू हुई. इसके बाद शनिवार (17 जनवरी, 2026) को उनकी शादी है और रविवार (18 जनवरी) को उनका वलीमा होगा.

जुनैद सफदर की हो रही दूसरी शादी

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के नाती और पंजाब की सीएम मरियम नवाज शरीफ के बेटे जुनैद सफदर की यह दूसरी शादी है. जुनैद ने साल 2021 में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पूर्व अध्यक्ष सैफुर रहमान खान की बेटी आयशा सैफ खान के साथ शादी की थी. उनकी पहली निकाह लंदन में बेहद शानदार तरीके से हुआ था और इस्लामाबाद में एक हफ्ते से ज्यादा वक्त तक जश्न मनाया गया था. हालांकि, उनकी आयशा सैफ खान के साथ उनकी पहली शादी साल 2023 में टूट गई. अक्टूबर, 2023 में जुनैद ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने तलाक की घोषणा की थी.

यह भी पढ़ेंः TMC का बांग्ला भाषी लोगों पर कार्रवाई को लेकर PM मोदी पर हमला, जानें इन लोगों पर की कार्रवाई की मांग

Published at : 17 Jan 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
Nawaz Sharif Maryam Nawaz Sharif Junaid Safdar Pakistan PUNJAB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: धर्म का अपमान या kashi का उत्थान..चीन मूर्तियों के विध्वंस का सच क्या? |Manikarnika
Indore News: 24 मौतों के बाद एक्शन मोड में विपक्ष, Mohan सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें? | Rahul Gandhi
PM Modi Mission India: 'BJP सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे'- पीएम मोदी | Mamata Banerjee
PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
इंडिगो सिस्टम फेलियर मामले में DGCA की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, लगाया करोड़ों का जुर्माना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
CM योगी की सख्ती के बाद हरकत में वाराणसी पुलिस, मणिकर्णिका घाट के AI वीडियो मामले में केस दर्ज
मनोरंजन
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
धनुष और कृति की 'तेरे इश्क में' फिर आई विवादों में, 'रांझणा का' स्पिरिचुअल सीक्वल चोरी का लगा आरोप
क्रिकेट
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
अब RCB को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम पर नया अपडेट फैंस को कर देगा खुश
इंडिया
'भ्रष्टाचार की पार्टी है TMC, घुसपैठियों को वोटर...', प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा से ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'भ्रष्टाचार की पार्टी TMC, घुसपैठियों को वोट...', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
नौकरी
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-वन विभाग और फायर सर्विस में निकली 2972 पदों की बंपर भर्ती
सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-वन विभाग और फायर सर्विस में निकली 2972 पदों की बंपर भर्ती
जनरल नॉलेज
Countries With Most Enemies: ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा दुश्मनों वाले देश, जानें कौन कहां लड़ रहा जंग
ये हैं दुनिया के सबसे ज्यादा दुश्मनों वाले देश, जानें कौन कहां लड़ रहा जंग
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget