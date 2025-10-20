'दिवाली की रोशनी से घर और दिल...', पाक PM शहबाज ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जानें क्या कहा?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिवाली के मौके पर देश और दुनिया भर में रहने वाले हिदू समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट लिखा है.

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा, "जैसे दिवाली के प्रकाश से घर और दिल जगमगाते हैं, वैसे ही यह त्योहार अंधकार को दूर करे, सद्भाव बढ़ाए और हमें शांति, सहानुभूति और साझा समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करे."

On the auspicious occasion of Diwali, I extend my heartfelt greetings to our Hindu community in Pakistan and around the world.



As homes and hearts are illuminated with the light of Diwali, may this festival dispel darkness, foster harmony, and guide us all toward a future of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 20, 2025

शहबाज शरीफ ने लोगों से की ये अपील

शहबाज शरीफ ने कहा कि दिवाली की भावना, जो अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की प्रेरणा देती है, समाज में असहिष्णुता और असमानता जैसी चुनौतियों को दूर करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करती है. प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि धर्म या पृष्ठभूमि से किसी की परवाह किए बिना, हर व्यक्ति शांति से जी सके और प्रगति में योगदान दे.

दुनियाभर में आज मनाई जा रही है दिवाली

दुनियाभर में आज दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाई जा रही है. यह त्योहार भारत की संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है और अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है. लोग अपने घरों को दीयों, रंगोली और लाइट्स से सजाकर तैयारी में जुटे हैं. बाजारों में भी खास हलचल है, मिठाइयों और पटाखों की खूब बिक्री हो रही है. हर तरफ खुशियों और उत्सव का माहौल है.

इस पावन दिन पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं. घर की साफ-सफाई, पूजा-पाठ और पारंपरिक व्यंजन जैसे लड्डू-रिवाई बनाना आम होता है. पटाखों से आकाश रोशन करना भी दिवाली का खास हिस्सा है. दिवाली केवल धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी अहम हिस्सा है. यह पर्व प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देता है, जो देश की खुशहाली और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है.

