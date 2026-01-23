हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत

ट्रंप को खुश करने के चक्कर में बुरा फंसा पाकिस्तान, BoP को लेकर पाकिस्तान में मचा बवाल, शहबाज के गले पड़ी मुसीबत

Board of Peace: डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 23 Jan 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

Board of Peace: स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल ‘बोर्ड ऑफ पीस’ (Board of Peace) के चार्टर पर हस्ताक्षर किए. इसे शहबाज शरीफ ने एक अहम कूटनीतिक कदम बताया, लेकिन पाकिस्तान लौटते ही यह फैसला जबरदस्त राजनीतिक विवाद में घिर गया. विपक्षी दलों ने इस कदम को गैर पारदर्शी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य करार दिया है.

गाजा संघर्ष के लिए ट्रंप की नई पहल

‘बोर्ड ऑफ पीस’ को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष समाप्त करने के लिए अपने 20 सूत्री शांति प्रस्ताव के दूसरे चरण के तहत औपचारिक रूप से पेश किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बोर्ड केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय तंत्र के रूप में काम करेगा.
इसका दायरा शासन क्षमता निर्माण, पुनर्निर्माण, निवेश आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर फंड जुटाने तक फैला हुआ है. कई देशों में इसे संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में उभरती व्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है.

पाकिस्तान में विपक्ष का तीखा विरोध

डावोस में हुए इस हस्ताक्षर के बाद इस्लामाबाद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (PTI) ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पार्टी ने एक कड़े बयान में कहा कि वह ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने के सरकार के निर्णय को स्वीकार नहीं करती.

पीटीआई का कहना है कि इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय महत्व के फैसलों में “पूर्ण पारदर्शिता और सभी प्रमुख राजनीतिक हितधारकों से व्यापक परामर्श” जरूरी है. पार्टी नेताओं ने जोर देकर कहा कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय शांति पहल को संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, न कि ऐसी “समानांतर संरचनाएं” बनानी चाहिए जो वैश्विक शासन व्यवस्था को और जटिल कर दें.

उठाई गई ये मांग

पीटीआई ने सरकार से मांग की है कि जब तक पाकिस्तान की संसद की निगरानी में व्यापक परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होती और इसमें इमरान खान को भी शामिल नहीं किया जाता, तब तक ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में औपचारिक भागीदारी से पीछे हटना चाहिए. पार्टी ने इस फैसले पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की भी मांग रखी है. साथ ही, पीटीआई ने स्पष्ट किया कि वह फिलिस्तीनी जनता के समर्थन में है, लेकिन गाजा या पूरे फिलिस्तीन की जनता की इच्छा के खिलाफ किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेगी.

सीनेट में विपक्ष के नेता ने भी जताया विरोध

शहबाज शरीफ पर दबाव उस समय और बढ़ गया जब मजलिस वहदत ए मुस्लिमीन (MWM) के प्रमुख और सीनेट में विपक्ष के नेता अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी इस कदम की आलोचना की. उन्होंने इसे नैतिक रूप से गलत और अस्वीकार्य बताया. इसी मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठन हमास को हथियार डालने होंगे, नहीं तो उसे “समाप्त” कर दिया जाएगा. ट्रंप के इस बयान ने भी विवाद को और हवा दी है.

‘बोर्ड ऑफ पीस’ पर उठते सवाल

खुद ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की पहल भी सवालों के घेरे में है. ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन समेत करीब 60 देशों को आमंत्रित किया था, लेकिन डावोस लॉन्च के दौरान 20 से भी कम देशों ने इसमें भाग लिया. बताया जा रहा है कि इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता के लिए एक अरब डॉलर की फीस तय की गई है.

कौन कौन से देश हुए शामिल

वॉशिंगटन इस बोर्ड को गाजा और उससे आगे शांति और स्थिरता लाने वाले नए अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में पेश कर रहा है. इससे यह अटकलें भी तेज हो गई हैं कि यह अन्य वैश्विक संघर्षों में भी हस्तक्षेप कर सकता है. ट्रंप के आमंत्रण को स्वीकार करने वाले देशों में अर्जेंटीना, अल्बानिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाखस्तान, कोसोवो, मोरक्को, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं.

Published at : 23 Jan 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Donald Trump SHEHBAZ SHARIF DONALD Trump Board Of Peace
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
T20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार बांग्लादेश को पड़ेगा भारी, इतने करोड़ का होगा नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
Border 2 Live: 'बॉर्डर 2' करेगी बंपर ओपनिंग, एडवांस बुकिंग में ही कर डाली है धमाकेदार कमाई
मध्य प्रदेश
उज्जैन में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, बस में तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की घटना, पुलिस तैनात
उज्जैन में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, बस में तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की घटना, पुलिस तैनात
बजट
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या है निर्मला सीतारमण से प्रमुख मांगें
Budget 2026: पिछले साल 12% घटी आवासीय बिक्री, इस बार रियल एस्टेट की क्या हैं निर्मला से प्रमुख मांगें
जनरल नॉलेज
Twitter Name History: X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
X होने से पहले कैसे मिला था ट्विटर को अपना नाम, जानें क्या है इसके पीछे की कहानी?
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget