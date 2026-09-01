पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया

पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी ओछी सोच को दिखा दिया है. उसने SCO समिट 2026 की ग्रुप फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया और उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. पाक पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ी बेशर्मी के साथ अपने एक्स हैंडल पर फोटो शेयर कर दिया है. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप फोटो को वैसे ही शेयर किया, जैसे वह क्लिक हुई थी. पीएम मोदी के हैंडल से शेयर हुई फोटो में शहबाज भी हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार (1 सितंबर) को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें दो तस्वीरें शामिल हैं. ये फोटो एससीओ समिट की हैं, जिसमें पीएम मोदी को क्रॉप कर दिया गया है. यह फोटो काटकर आधी कर दी गई. पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यह ओछी हरकत दुनिया के सामने आ चुकी है. पाक पीएमओ ने पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ 1 सितंबर 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट में राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक ग्रुप फोटो में.'

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif in a group photo with heads of States at the SCO Council of Heads of State Summit in Bishkek, Kyrgyzstan on 1 September 2026. pic.twitter.com/3lsruWHaYV — Prime Minister's Office (@PakPMO) September 1, 2026

पीएम मोदी के हैंडल से शेयर हुई पूरी तस्वीर

प्रधानमंत्री मोदी के हैंडल से एससीओ समिट की ग्रुप फोटो शेयर की गई है. इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, लेकिन शहबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और पीएम मोदी को क्रॉप कर दिया.

From the SCO Summit in Bishkek. pic.twitter.com/GDlPpVkSLR — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026

पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची

दरअसल पीएम मोदी ने एससीओ समिट में अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ दिया. उन्होंने पाक का नाम लिए बिना आतंकवाद के मसले पर कड़ा प्रहार किया. भारत सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.

पीएम मोदी ने कहा, 'हमें आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने के साथ-साथ उसे मिलने वाली वित्तीय मदद को भी रोकना होगा. हमें एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती.'

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