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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया

पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया

पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने अपनी छोटी सोच को लेकर बेनकाब हो गया है. उसने SCO समिट की ग्रुप फोटो से पीएम मोदी को हटा दिया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी ओछी सोच को दिखा दिया है. उसने SCO समिट 2026 की ग्रुप फोटो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया और उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. पाक पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ी बेशर्मी के साथ अपने एक्स हैंडल पर फोटो शेयर कर दिया है. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप फोटो को वैसे ही शेयर किया, जैसे वह क्लिक हुई थी. पीएम मोदी के हैंडल से शेयर हुई फोटो में शहबाज भी हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार (1 सितंबर) को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें दो तस्वीरें शामिल हैं. ये फोटो एससीओ समिट की हैं, जिसमें पीएम मोदी को क्रॉप कर दिया गया है. यह फोटो काटकर आधी कर दी गई. पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यह ओछी हरकत दुनिया के सामने आ चुकी है. पाक पीएमओ ने पोस्ट में लिखा, 'प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ 1 सितंबर 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट में राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक ग्रुप फोटो में.'

पीएम मोदी के हैंडल से शेयर हुई पूरी तस्वीर

प्रधानमंत्री मोदी के हैंडल से एससीओ समिट की ग्रुप फोटो शेयर की गई है. इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, लेकिन शहबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और पीएम मोदी को क्रॉप कर दिया.

पाकिस्तान को क्यों लगी मिर्ची

दरअसल पीएम मोदी ने एससीओ समिट में अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा जड़ दिया. उन्होंने पाक का नाम लिए बिना आतंकवाद के मसले पर कड़ा प्रहार किया. भारत सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है.

पीएम मोदी ने कहा, 'हमें आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने के साथ-साथ उसे मिलने वाली वित्तीय मदद को भी रोकना होगा. हमें एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती.'

यह भी पढ़ें : मुंह ताकता रहा PAK! जिनपिंग से हैंड शेक, शहबाज से दूरी! SCO में PM मोदी का बड़ा मूव

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Sep 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
PM Modi Shehbaz Sharif Breaking News Abp News INDIA SCO Summit 2026
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