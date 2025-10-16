'भारत की शह पर अफगानिस्तान ने किया था हमला', पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने उगला जहर

अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए खूनी संघर्ष को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ बेतुका और मनगढ़ंत बयान दिया है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया था.

शरीफ ने कहा, ‘जिस वक्त अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर हमला किया गया था, उस वक्त अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी नई दिल्ली की यात्रा पर थे और उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी. इसी वजह से पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी.’

काबुल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने किया था हमला

अफगानिस्तान की सेना ने शनिवार (11 अक्टूबर, 2025) को शाम 7:23 बजे पाकिस्तान की 7 सीमाओं पर जोरदार हमला किया था. अफगानिस्तान ने यह कार्रवाई पाकिस्तानी सेना की ओर से पिछले हफ्ते गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को काबुल और पक्तिका पर किए गए हमले के जवाब में किया था.

वहीं, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने भी स्पष्ट रूप से कहा, ‘हमला हमारी राजधानी काबुल पर हुए हमले का बदला लेने के लिए किया गया था, लेकिन भारत को अपनी समस्या का जिम्मेदार ठहराने वाले पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के हमले को भी भारत की शह से किया गया हमला बता दिया.’

दर्जनों निर्दोष लोगों और सैनिकों की गई जान, सैकड़ों घायल

पाकिस्तान सेना ने पिछले दिनों अफगानिस्तान के कई शहरों और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है. पाकिस्तानी सेना ने कंधार और खोस्त शहर में रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक की. इसके अलावा, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी पाकिस्तान ने एयरस्ट्राइक करने का दावा किया. पाकिस्तान की ओर से अब तक किए गए हमलों में दर्जनों निर्दोष अफगानी नागिरकों ने अपनी जान गंवा दी. इसके साथ अफगानी सेना के सैनिकों की मौत हुई है. वहीं, पाकिस्तानी सेना के हमले के कारण 400 से ज्यादा अफगानी नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

