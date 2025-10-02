पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हाल ही में उत्पन्न हुई स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और नागरिकों से शांतिपूर्ण बने रहने की अपील की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि शहबाज शरीफ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने एजेंसियों को दिए ये निर्देश

प्रधानमंत्री ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे प्रदर्शनकारियों के साथ संयम और धैर्य का व्यवहार करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित किया जाना चाहिए और किसी भी अनावश्यक कठोरता से बचा जाना चाहिए. प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है.

शहबाज शरीफ ने जताया दुख

शहबाज शरीफ ने प्रदर्शन के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मामले की पारदर्शी जांच का आदेश दिया. उन्होंने प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए. इसके अलावा, सरकार ने समस्या का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए संपर्क समिति का विस्तार किया है. इस समिति में सीनेटर राना सनाउल्लाह, केंद्रीय मंत्री सरदार यूसुफ और अहसान इकबाल, पीओके के पूर्व राष्ट्रपति मसूद खान, और कमर ज़मान क़ैरा शामिल हैं.

प्रधानमंत्री ने समिति को तुरंत मुज़फ़्फ़राबाद रवाना होकर स्थायी समाधान खोजने के निर्देश दिए. उन्होंने एक्शन कमेटी के सदस्यों और नेतृत्व से अपील की कि वे सरकार की संपर्क समिति के साथ सहयोग करें. समिति अपनी सिफारिशें और प्रस्तावित समाधान सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेगी ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके.

शहबाज शरीफ ने यह भी घोषणा की कि देश लौटने पर वे स्वयं संपर्क प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. उनका यह कदम पीओके में शांति बनाए रखने, प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद स्थापित करने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है.

