'48 घंटे में पूरी करो पाकिस्तान की मांगें, अगर...', तालिबान संग समझौते को लेकर बोले शहबाज शरीफ

अफगानिस्तान के साथ घातक सीमा झड़पों के बाद 48 घंटे के लिए सीजफायर की घोषणा के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्थायी युद्धविराम को लेकर बयान दिया है. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को कहा कि स्थायी युद्धविराम के लिए गेंद अफगान तालिबान के पाले में हैं.

पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर अफगानिस्तान 48 घंटे में मसले सुलझाना और पाकिस्तान की मांगों को पूरा करना चाहता है, तो हम उनके लिए तैयार हैं. उन्होंने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तानी तालिबान के आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए और पाकिस्तान पर हमले की साजिश के लिए अफगानी क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

झड़प में दर्जनों नागरिकों और सैनिकों की गई जान, सैकड़ों घायल

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया, जब एक सप्ताह में ही दूसरी बार बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को सीमा पर झड़पों की खबरें आने लगी. दोनों देशों के बीच संघर्ष में दर्जनों नागरिकों और सैनिकों की जान चली गई. इसके अलावा, सैकड़ों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं. हालांकि, तनाव बढ़ने के बाद दोनों पक्षों ने 48 घंटे के युद्धविराम पर सहमति जताई और इसकी घोषणा की.

युद्धविराम के पहले संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किया था दावा

पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्धविराम की घोषणा से पहले अफगानिस्तान में स्थित संयुक्त राष्ट्र मिशन ने दावा किया कि कंधार में स्पिन बोलदक इलाके में पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव का क्या है मुख्य कारण?

दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण पाकिस्तान की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिनके मुताबिक, अफगानिस्तान आतंकवादियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है, जो अफगान धरती से पाकिस्तान पर हमलों की योजना बनाते हैं. हालांकि, अफगानिस्तान इन आरोपों से इनकार करता है.

