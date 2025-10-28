पाकिस्तान झूठ फैलाने के मामले में कभी पीछे नहीं रहा. अहम बात तो यह है कि उसके मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक इस काम में पीछे नहीं हटते. पाक पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया. उन्होंने सोमवार (27 अक्टूबर) को एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश की. शहबाज ने उसे पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया.

शहबाज ने एक्स पोस्ट के जरिए कश्मीर पर झूठ बोलते हुए कहा कि वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है. इतना ही नहीं शहबाज ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोग काफी मुश्किल स्थिति में हैं, लेकिन एक्स ने पाक पीएम का प्रोपेगेंडा धराशाई कर दिया. एक्स के कम्युनिटी नोट ने इसे झूठा करार दे दिया और तुरंत फैक्ट चेक भी किया. शरीफ की पोस्ट पर एक्स ने कहा, ''यह खबर भ्रामक है. महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने के लिए राजी हुए थे. इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारत ने क्षेत्र की रक्षा के लिए 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में अपनी सेना भेजी थी. ''

शहबाज ने कश्मीर को लेकर क्या बोला झूठ

शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा, ''27 अक्टूबर को हर साल कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे काला दिन माना जाता है. आज से 78 साल पहले इसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी थीं और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था. यह मानव इतिहास का एक दुखद अध्याय है, जो अभी तक चल रहा है. लगभग आठ दशकों से भारतीय अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (IIOJK) के लोग अत्याचार और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. हम उनके साहस और हिम्मत को सलाम करते हैं.''

Every year the 27th of October marks the darkest day in the history of Kashmir. It was on this day, seventy-eight years ago, that the Indian Occupation Forces landed in Srinagar and annexed it - a tragic chapter in human history that continues to this day. Ever since that fateful… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 27, 2025

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था. इस दौरान सौ से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. पाकिस्तानी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा था. पाक सेना ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया और करारा जवाब भी दिया.